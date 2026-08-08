Ezequiel Germán pone el broche de bronce a la histórica actuación dominicana

Ezequiel Germán puso el punto final a la cosecha de medallas de la República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar este sábado dos preseas de bronce en la categoría de más de 110 kilogramos de la halterofilia.

Germán levantó 168 kilogramos en el arranque para quedarse con el tercer lugar de esa modalidad, mientras que en el envión logró elevar 202 kilogramos, resultado que también le valió la medalla de bronce.

Cierre histórico dominicano

Las dos preseas obtenidas por el pesista dominicano fueron las últimas que consiguió la delegación anfitriona en la cita regional, que concluyó con una histórica cosecha de 150 medallas.

La República Dominicana cerró su participación con 46 medallas de oro, 37 de plata y 67 de bronce, que le permitió completar su mejor actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El desempeño de Germán permitió, además, que la halterofilia dominicana cerrara su participación con una nueva actuación sobresaliente en una competencia que tuvo como escenario el Pabellón José Joaquín Puello.

Con sus 168 kilogramos en el arranque y 202 en el envión, Germán se instaló en el podio en ambas modalidades y aportó las dos últimas medallas de una delegación que durante los Juegos tuvo una amplia representación en los diferentes deportes del programa.

El resultado final de 46 preseas doradas, 37 de plata y 67 de bronce refleja la profundidad de la delegación dominicana y el aprovechamiento de la condición de país anfitrión en una edición que reunió a las principales potencias deportivas de la región.

Para Germán, sus dos medallas de bronce quedarán como parte de un momento especial: fueron las últimas preseas que recibió la República Dominicana antes de poner fin oficialmente a su participación en Santo Domingo 2026.