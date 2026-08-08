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Juegos Centroamericanos y del Caribe
Juegos Centroamericanos y del Caribe

Adiós Santo Domingo 2026; sin bienvenida aún para la sede 2030 de los Juegos Centroamericanos

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía mencionó a Venezuela y a Honduras

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Adiós Santo Domingo 2026; sin bienvenida aún para la sede 2030 de los Juegos Centroamericanos
Luis Mejía, presidente de Centro Caribe Sports. (FUENTE EXTERNA)

Apagado el pebetero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, la próxima sede quedó sin definir.

Durante su discurso, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía dijo haber recibido llamadas de Venezuela y Honduras, pero sin nada concluyente.

Por tradición, una vez concluidos unos XXV Juegos, se entrega la bandera de la próxima sede. No ocurrió así en esta ocasión, por lo que la próxima sede se encuentra en un limbo.

Venezuela ha sido sede en dos ocasiones de los Centroamericanos: en la VIII edición de Caracas, 1959 y la  XVIII Maracaibo 1998.

Honduras nunca ha acogido estos Juegos.

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Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.