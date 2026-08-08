Histórica República Dominicana: 150 medallas, 46 de oro; su mayor total en ambos casos

La noche del sábado, cuando se apagará el pebetero, la edición de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcará la mejor página del deporte dominicano en un escenario de este nivel.

Un total de 150 medallas, con 46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce dejan a la nación de la enseña tricolor en el quinto puesto de los Juegos del Centenario, luego de pelear afanosamente en el último tramo por apoderarse del cuarto puesto.

Esta es la quinta ocasión que el país supera las 100 medallas y la tercera en forma corrida.

Fue Venezuela que se quedó con el cuarto puesto, aunque República Dominicana se ubicó efímeramente en el cuarto puesto, tras desplazar a Venezuela gracias al racimo de las tres medallas de oro del atletismo y los siete oro del boxeo.

Fue la jornada de este sábado que definió la ventaja con los podios de los pesistas venezolanos.

Las 150 medallas es el mayor total de medallas que consigue el país, lo que supera su actuación de 2002 cuando reunió 131 (33-36-62) en los Juegos de San Salvador 2002.

Esta edición deja una barra más que bien elevada, aunque se toma en cuenta que por ser sede las posibilidades son más amplias.

El atletismo dio 23 medallas (14-5-4), también su mejor desempeño en toda su historia, desde que el país incursionó en estos Juegos en la edición de 1946.

Liranyi Alonso terminó como la Reina del atletismo de los Juegos al ganar cuatro medallas de oro: dos individuales en el 100 y 200 metros; una en el relevo mixto de 4x100 y otra en el relevo femenino de 4x100.

El boxeo arrasó el viernes con siete medallas de oro. Karate dio 11 medallas, de las que cinco fueron de oro. Así estos tres deportes fueron los que más robustecieron el medallero dorado dominicano.