Abinader sobre Santo Domingo 2026: "La llama se apagará oficialmente, pero seguirá muy viva"

Tras anunciar la clausura de los XXV Juegos, el gobernante dijo que lo hacía "con la gran satisfacción del deber cumplido". ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

El presidente de la República, Luis Abinader, destacó este sábado el valor del deporte como instrumento de unión entre los pueblos durante la ceremonia de clausura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El mandatario también agradeció a las delegaciones visitantes por haber convertido al país en un punto de encuentro durante la celebración deportiva.

"Durante esta semana no solamente hemos celebrado unos Juegos. Hemos celebrado el talento, la disciplina, la amistad entre nuestros pueblos y esa maravillosa capacidad que tiene el deporte de recordarnos que podemos competir con todas nuestras fuerzas y, al terminar, echarnos la mano", expresó el mandatario.

La noche de este sábado se apagó el pebetero que estuvo encendido desde el pasado 24 de julio, fecha inaugural de los Juegos.

"Hace unos días encendimos una llama. Hoy la apagamos, pero su luz no termina aquí; quedará en los recuerdos, en las emociones y, sobre todo, en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes", señaló el jefe de Estado en su discurso de unos ocho minutos.

El presidente destacó que durante estos días Santo Domingo, "nuestra ciudad Primada de América", ha sido mucho más que la sede de una competición: "el punto de encuentro, la casa compartida, el escenario de miles de historias de esfuerzo, de sacrificio y de superación".

Tras anunciar la clausura de los XXV Juegos, dijo que lo hacía "con la gran satisfacción del deber cumplido y, sobre todo, con la alegría de haber vivido juntos una gran celebración del deporte y de nuestros pueblos hermanos".

Saludo a las delegaciones

Un total de 6,200 atletas de 37 países participaron en esta edición, considerada la del Centenario por conmemorar los primeros 100 años de la celebración inaugural de estos Juegos, en 1926.

"A todas las delegaciones que nos han acompañado quiero darles las gracias. Muchas gracias en nombre del pueblo dominicano. Gracias por venir. Gracias por competir y gracias por permitirnos recibirlos con los brazos abiertos y mostrarles lo mejor de esta tierra dominicana", manifestó.

Deseó que los visitantes se lleven buenos recuerdos "de nuestras instalaciones". Más de 9 mil millones fueron invertidos en la construcción y remodelación de las obras deportivas.

Pero, además de las obras, deseó que "se lleven en su corazón el cariño de nuestra gente, el cariño de nuestro pueblo", agregó.

El presidente también resaltó el carácter hospitalario de los dominicanos al señalar que quienes llegan al país rápidamente dejan de ser considerados visitantes: "Porque los dominicanos tenemos una costumbre difícil de cambiar: cuando alguien entra a nuestra casa, muy pronto deja de ser visitante", dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/09/whatsapp-image-2026-08-08-at-95343-pm-79f61102.jpeg Abinader junto a atletas y miembros del Comité. (LUDUIS TAPIA)

Mensaje especial para los atletas

Uno de los momentos centrales de su discurso estuvo dedicado a los atletas, no solamente a quienes conquistaron medallas, sino también a aquellos que se quedaron cerca del podio, establecieron marcas o tuvieron que afrontar una derrota.

"Quiero felicitar a todos los atletas, a quienes consiguieron medallas y a quienes estuvieron muy cerca de conseguirlas, a quienes batieron una marca y también a quienes tuvieron que aceptar una derrota y volver a levantarse", expresó.

También dejó una reflexión sobre el verdadero significado de competir: "Porque el deporte nos enseña algo que vale también para la vida: que ganar es importante, pero que nunca importa más que la manera en que luchamos por conseguirlo".

El mandatario reservó unas palabras especiales para los deportistas dominicanos, a quienes atribuyó buena parte de las emociones vividas por el público durante los Juegos.

"Nos han hecho sufrir. Nos han hecho mirar el reloj, celebrar cada centímetro y cada segundo y, en más de una ocasión, también nos han hecho perder un poco la voz", expresó. Fue entonces cuando se refirió a la primera dama, quien en varias ocasiones también estuvo "gritando" por la actuación de los dominicanos.

Por las emociones vividas durante los Juegos, en los que República Dominicana ganó 150 medallas, una marca histórica para el país, dijo que los atletas "nos han hecho sentir orgullosos de sus medallas".

Los voluntarios

Felicitó también a los voluntarios, ese batallón de servidores que durante todos los Juegos, e incluso desde días antes, ofreció su colaboración. Al fin y al cabo, un evento de esta magnitud no se construye en pocos días.

"Se disfruta durante unos días, pero se construye durante años. Gracias a todos los que lo hicieron", manifestó.

Una misma comunidad

Al referirse al significado de los Juegos más allá de las competencias, el presidente destacó los vínculos creados entre las delegaciones de Centroamérica y el Caribe, así como la magia que tiene el deporte.

"El deporte puede hacer que pueblos distintos se reconozcan como parte de una misma comunidad", agregó Abinader.

Al respaldar la unión que promueve el deporte, subrayó: "Somos Centroamérica, somos el Caribe, tenemos banderas diferentes, historias diferentes, acentos diferentes, pero compartimos mucho más de lo que a veces recordamos".

A los visitantes que regresarán a sus respectivos países les dejó un mensaje de despedida: "A quienes hoy regresan a sus países les digo, simplemente: esta ha sido su casa y seguirá siéndolo siempre que quieran".

Abinader concluyó asegurando que, aunque la llama de los Juegos se apague oficialmente, permanecerá el recuerdo de lo vivido durante estas semanas.

"Hoy terminan estos Juegos, pero estoy seguro de que todos nos vamos de aquí un poco distintos de como llegamos. La llama se apagará oficialmente, pero estoy seguro de que sigue y seguirá muy viva en los miles de corazones aquí presentes".

El presidente cerró su intervención con una felicitación a los atletas y un mensaje de unidad regional: "Muchas gracias. Felicidades a todos los atletas. Felicidades a todos nuestros pueblos. ¡Que viva el deporte, que viva Centroamérica, que viva el Caribe y que viva siempre la República Dominicana!".