Luis Mejía destaca el respaldo a los Juegos en el cierre de los Juegos Centroamericanos

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía resaltó la calidad de las instalaciones de competencia de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al tiempo de destacar que se abre una nueva senda, al finalizar esta versión.

"Hoy comienza el nuevo siglo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Gracias, República Dominicana", dijo el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo durante el acto de la ceremonia de clausura de los Juegos, la cual encabeza el presidente de la República, Luis Abinader.

La apertura comenzó con la entrada del primer mandatario, así como de los atletas, delegados y voluntarios. La Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto fue la sede de la clausura.

"La República Dominicana cumplió preparando escenarios dignos para nuestros campeones", dijo Mejía.

Juan Luis Guerra abrió el espectáculo con su tema "Canto a la Patria".

Luego subieron al escenario Techy Fatule y Manny Cruz para interpretar Dominicano.

Abinader estuvo acompañado de su esposa Raquel Arbaje.

A la ceremonia también asistieron el expresidente de la República, Hipólito Mejía; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; los presidentes del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro y del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, entre otras personalidades.

"Esta noche sentimos un profundo orgullo", dijo Mejía. "El orgullo de Centroamérica y el Caribe, el orgullo de una región que volvió a encontrarse para competir y abrazarse bajo una misma bandera: la del deporte".

Y agregó: "Mis palabras claves de hoy: Gracias República Dominicana".

Dijo que se fue "testigo de una nación que respondió a cada desafío con determinación y que honró la confianza depositada en ella.

Mejía mencionó a Pablo Reyes, conocido como "el Señor Tomás", quien desde 1974 daba el servicio del cuidado de lo que se conoce hoy como Arena Banreservas.

Destacó el respaldo del presidente Abinader al desarrollo de los Juegos: "Usted cumplió", dijo al jefe de Estado.

Durante el acto Mejía otorgó a Abinader una medalla conmemorativa del Centenario de los Juegos.

Reconocimientos

El presidente de Centro Caribe procedió luego a reconocer a tres protagonistas de los Juegos.

Comenzó con Víctor José Herrera, quien fue el primer voluntario que inscribió. El presidente Abinader le colocó la medalla del centenario.

Otra medalla fue para el colombiano Yeison López por quebrar un récord mundial en pesas y el tercero fue Cristopher Melenciano (oro en relevo mixto 4x400). Se trata de un atleta con condición de discapacidad auditiva.