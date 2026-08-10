Jorge Montes ganó una de las medallas más inusuales para el deporte dominicano en toda su historia. Lo más valioso de todo fue la permanencia y afán en alcanzar lo que se veía inesperado.

El atleta se convirtió el pasado 6 de agosto en el primer medallista de plata con pértiga que tiene la República Dominicana en toda su participación en Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Montes conquistó la medalla de plata en su quinto intento en unos Juegos y lo hace a sus 37 años, como una gran prueba de perseverancia y consistencia. "Mucha gente dice que a las tres es la vencida, pero en mi caso es la quinta", expresó el saltador.

El camino tampoco ha sido simple.

"La verdad ha sido muy difícil poder alcanzar esta medalla, pero el Señor es bueno y por eso la hemos logrado ahora. Ha sido mucho el trabajo", manifestó el pertiguista, quien logró su metal con un salto de 5.20 metros.

Además de agradecer a Dios, extendió la cortesía a su familia, sus entrenadores Rolando Morbán y Reynaldo Guerrero, así como a la Federación y a la institución de la Armada de la República Dominicana, de forma particular a Joel Capellán, miembro directivo del equipo de Deportes de esa institución.

El oro de de esa prueba fue para Ricardo Montes (Venezuela) con 5.30 y el bronce fue de Brenden Vanderpool (Bahamas) con 5.10.

El dominicano es el primero también en saltar sobre los cinco metros, logrado en una edición anterior a estos Juegos finalizados el pasado día 8 de de agosto.

De forma concluyente deja un mensaje sobre su logro: "Eso me deja dicho a mí y a todos los que pueden seguir mi historia que la perseverancia, el trabajo, la disciplina, es lo que te lleva a tener muchos logros. Entiendo que si te enfocas en una meta, si tú persigues esa meta sin desfallecer, tú la puedes alcanzar".