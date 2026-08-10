Luguelin Santos, en su regreso a la alta competición ofreció una gran carrera en el relevo 4x400 masculino dentro del torneo de atletismo de los recién finalizados XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El velocista, quien solo corrió relevo fue el segundo bastón de la vuelta completa de la cuarteta. Gabriel Moronta fue el primero, seguido de Santos, Lidio Andrés Féliz y cerró Yeral Núñez.

Santos entregó delante para preservar la delantera y el oro de esta competencia, disputada el pasado siete de agosto, penúltima del programa de ese día.

República Dominicana mantenía el oro durante el 90 por ciento de la carrera en la que estuvo en la delantera. Finalmente quedó en un valioso segundo lugar, para la medalla de plata.

"No estamos conforme con lo que hemos hecho. Debemos hacer más, pero entiendo que habrá más oportunidades de demostrar que si estamos ready", dijo Santos, quien está en su año de regreso después de ser suspendido por la Unidad de Integridad del Atletismo debido a su cambio de edad para eventos de categoría menores.

Por eso razón, en 2023, fue separado por tres años del atletismo.

Dominicana realizó tiempo de 3:00.94 para el segundo lugar, de la prueba que dominó Puerto Rico (José Figueroa/Pedro Rivas/Alejandro Rosado/Jarell Cruz). El último bastón realizó un gran cierre para superar en los últimos metros a Núñez. El bronce fue de Venezuela (Axel Gómez/Javier Gómez/José Maíta/Kelvis Padrino).

Ahora Santos regresó a la competición y lo hizo en suelo propio en el atletismo de los Centroamericanos . "Para mí significa todo, un sueño cumplido", dijo Sánchez.

La plata, agrega, guarda "un sabor especial, correr en Dominicana, correr con mi público, que el dominicano me vea cara a cara. Sentir esa bulla de tu gente eso es grandioso".

Ese día la gente vio poco del atletismo. El Estadio estuvo prácticamente vacío. Preguntado sobre ese espectáculo brindado por ellos, le trajo recuerdo al nativo de Bayaguana (Monte Plata).

"En (los Juegos Panamericanos de) 2003 lo vi por la televisón y vi este estadio (Olímpico Félix Sánchez) que no cabía una persona más y (ahora) ver que la gente no está apoyando el deporte me pesa, porque Félix Sánchez lo hizo en el 2003 con períodico y un poquito de televisión", analiza.

"Y ver que nosotros con todo y redes sociales no hemos llegado ni a la mitad, me da pena. Y había un lado gratis, no se pueden quejar", lamentó el atleta.

"Señores apóyennos que nosotros venimos a darle un show a ustedes. Entrenamos todos lo días por ustedes. Apóyennos".