Dominicana mejoró en los deportes que más medallas ofrecen

El atletismo impulsó la consolidación dominicana en el quinto lugar. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Cuando en los próximos días, ya culminados los festejos, los funcionarios del Ministerio de Deportes se reúnan con los técnicos del Comité Olímpico Dominicano (COD) a pasar balance en frío del desempeño en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe habrá razones para festejar apuestas de inversión y para reconsiderar otras.

Encabezado por la natación (199), hubo 11 deportes que repartieron el 62 % de las 1,579 medallas que se entregaron en la cita centenaria del certamen regional. De lo efectivo que se pueda ser ellos puede depender mantener el crecimiento a futuro.

De ese grupo, solo en ciclismo se fue en blanco entre los representantes quisqueyanos que salieron al ruedo y ya a lo interno de esa disciplina se usa ese desempeño como munición para derribar a la actual directiva, si bien su periodo se completa a finales de 2027.

Dominicana subió al podio en 29 de los 40 deportes que se presentaron, una buena muestra de músculos, no suficiente para saltar el siguiente escalón que ocupa Venezuela y que logró medalla en 38 de esas disciplinas.

Los anfitriones resultaron campeones en atletismo, karate, boxeo, softbol, e-Sports y baloncesto.

El disparo cosechero en pista y campo (23) explica parte del empuje para que los duartianos ganaran una cifra récord de preseas (150). De hecho, natación, históricamente rezagada, estrenó su renovada instalación mordiendo la mayor cantidad de su historia (7).

Los resultados en la piscina son vistos con optimismo, incluso, por patrocinadores. De una mejora allí recae dar el siguiente paso, ven desde el COD.

En pesas (18 preseas), judo (12), karate (11), taekwondo (9), lucha (8) y boxeo (8) ratificó el espacio histórico que ha ocupado y sobre ellos descansó la posición en el medallero general, que se definió en las últimas 36 horas de competencia.

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Espacio para crecer

Los dominicanos capitalizaron su condición de anfitriones y contar con la delegación más grande, aceitada con una inversión sin precedentes en su preparación.

Deportes como patinaje, que no tuvo facilidades para entrenarse de cara a los Juegos, ahora cuenta con dos pistas (Malecón Deportivo y Parque del Este). Se presenta como uno de los que su techo es amplio y tocará a su federación trabajar en desarrollarlo. En Santo Domingo 2026 esa disciplina entregó 57 metales, que recayeron en cinco países sin que el dueño de casa fuera uno de ellos.

La esgrima (42 medallas entregadas) tampoco tuvo dominicano, ni arquería (30), squash (28) o ecuestre (24), como lo habían hecho en ediciones pasadas.

Caracas ha dado el paso inicial para que la cita sea allí en 2030, aunque desde Honduras se habría mostrado interés para albergarlo por primera vez.