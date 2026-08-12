Reinas del Caribe serán las más galardonadas de los atletas con incentivos tras los Centroamericanos

Integrantes de la selección nacional de voleibol femenina, luego de ganar la medalla de oro del torneo de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( NORCECA )

La selección nacional femenina de voleibol recibirá cinco millones 700 mil pesos como reconocimiento por su histórica actuación en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde conquistó la medalla de oro y extendió a siete su racha de títulos consecutivos en la competición regional.

El incentivo contempla RD$3.2 millones por la medalla de oro, los cuales fueron garantizados por el Ministerio de Deportes, a los que se sumarán RD$2.5 millones correspondientes a los 10 premios individuales conquistados por integrantes del conjunto dominicano durante el torneo.

La información fue ofrecida por el empresario Cristóbal Marte, presidente del proyecto de Selecciones Nacionales Femeninas (Senafe), quien explicó que cada uno de los premios individuales será valorado económicamente prácticamente como el valor de una medalla de oro, con un incentivo de RD$250,000.

"Vamos a entregar 250 mil pesos por cada premio individual, que es como si fuera una medalla", explicó. Por cada medalla de oro, el Gobierno entregará 300 mil pesos, 150 mil por la plata y 100 mil por el bronce.

La selección dominicana dominó ampliamente la premiación individual del torneo, al obtener 10 de los 12 reconocimientos entregados.

Yonkaira Peña fue distinguida como Jugadora Más Valiosa (MVP) y Primera Mejor Atacante; Brayelin Martínez recibió el premio de Segunda Mejor Atacante; Geraldine González y Jineiry Martínez fueron escogidas como Primera y Segunda Mejor Bloqueadora, respectivamente, y Niverka Marte fue reconocida como Mejor Acomodadora.

Brenda Castillo recibió tres distinciones —Mejor Líbero, Mejor Defensa y Mejor Receptora—, mientras Gaila González fue reconocida como Mejor Servicio. Los otros dos premios correspondieron a la cubana Yalain de la Peña, escogida como Mejor Opuesta y Máxima Anotadora.

Castillo por sus tres premios recibirá 750 mil pesos.

De esta manera, los 10 reconocimientos individuales dominicanos representan RD$2.5 millones adicionales, que sumados a los RD$3.2 millones correspondientes al oro, elevan a RD$5.7 millones el incentivo anunciado para las integrantes del equipo.

El empresario calificó el reconocimiento como "merecido" y manifestó su deseo de que otros sectores empresariales se motiven a respaldar a las distintas disciplinas deportivas del país.

Dijo que está dispuesto a traer una medalla de un mayor escenario. "Yo estoy dispuesto a traer una medalla olímpica aquí si recibo lo que debo recibir durante cuatro años",

El dirigente también planteó que, con una inversión sostenida durante varios años, República Dominicana podría aspirar a repetir en el escenario olímpico los éxitos que en décadas pasadas alcanzó la selección femenina de Cuba.

"Bueno pues yo logro lo mismo pero necesito los recursos ya ya a mí no me yo no puedo dar más, no puedo dar más de lo que doy", afirmó.