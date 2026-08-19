RD monta un Norceca que cuesta lo que vale

Gaila González ataca el balón durante el partido de la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. ( CEDIDA POR NORCECA. )

Todavía con la medalla de oro de Santo Domingo 2026 colgada, y con las expectativas de buscar su quinta participación en los Juegos Olímpicos, las Reinas del Caribe regresan a la cancha frente a su pueblo para la versión 29 del Campeonato de Norte, Centroamérica y del Caribe (Norceca).

Luego de haber conquistado la edición de 2023, Dominicana disputará un torneo que desde el viernes 21 (cuando debuten ante Costa Rica) hasta sábado 29, le otorga al ganador el pase directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Además en la competición, tres de los cuatro mejores equipos se clasificarán a la Copa Mundial que se celebrará el año que viene en Estados Unidos y Canadá.

"Todo es parte de una planificación con la que trabajamos", dijo Cristóbal Marte, director del proyecto de selecciones nacionales a Diario Libre.

Lo más moderno

Pero traer al país este torneo no es sencillo. El costo del montaje supera el millón dólares.

"Solo solicitar (y recibir) la sede del Norceca cuesta 500 mil dólares", dijo Marte al tiempo que indicaba que afortunadamente el torneo recibe el apoyo de patrocinadores que hacen posible su celebración.

Un aspecto importante de esta versión del Norceca es la implementación en la cancha del sistema de desafío en video conocido como "Hawk Eye" (ojo de halcón), tecnología similar a la que ya se utiliza en el béisbol, el tenis y otros deportes, con el que se podrá detectar lo más mínimo que suceda con el balón sobre el tabloncillo.

"En cada ángulo que pique la pelota, se va a poder ver en las pantallas", señaló Milagros Cabral, exjugadora de las Reinas y quien trabaja en la coordinación de los proyectos del equipo nacional femenino.

Un total de 22 cámaras, sincronizadas a través de un software con 14 smartphones, monitorearán cada jugada y, de acuerdo con Marte, alquilar esos equipos junto al personal que lo instala y los opera cuesta 250 mil dólares a la organización.

Medalla olímpica

Para Marte, en términos económicos, poder ganar una Liga de Naciones o una medalla olímpica por sobre Italia, China, Brasil o EE. UU., conllevaría para RD que sus atletas dejen de jugar en las ligas europeas (en donde pueden ganar entre los 700 mil y hasta un millón de dólares anuales), para concentrarse en una preparación que costaría 10 millones de dólares por año, durante todo un ciclo olímpico.