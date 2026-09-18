Marileidy Paulino, a cerrar su rutilante zafra de 2026 en el Athlos de Londres

Marileidy Paulino, de la República Dominicana, gana la prueba de 400 metros femeninos de la reunión de atletismo Allianz Memorial Van Damme en Bruselas, Bélgica, el 5 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/OLIVIER HOSLET )

La magnífica temporada 2026 de Marileidy Paulino tendrá este viernes su último capítulo, en Londres.

La velocista dominicana, quien reconquistó la Liga Diamante luego de cederla en 2025, se coronó en el nuevo campeonato mundial The Ultimate y además ganó dos medallas de oro en Santo Domingo 2026, competirá en los 400 metros de Athlos London, un evento exclusivamente femenino.

Paulino, quien se encuentra en la capital inglesa desde el miércoles y entrenó en la pista ayer, correrá a las 4:36 p. m. en el StoneX Stadium.

El reto para la "Gacela de Ébano" no es menor: en la pista tendrá de frente a Salwa Eid Naser (Baréin), subcampeona olímpica y quien le arrebató la Liga Diamante el año pasado, además de Henriette Jæger (Noruega), la campeona europea.

"Agradezco a todos los dominicanos que están pendientes de mí y me apoyan desde cualquier parte del mundo. Cada triunfo también es de ustedes" Marileidy Paulino Campeona Olímpica de los 400 metros planos “

El premio en metálico para la ganadora de los 400 metros será de 65,000 dólares, además de una corona de la prestigiosa joyería Tiffany & Co.

Si logra ejecutar su plan como de costumbre, Paulino puede registrar otro crono por debajo de los 49 segundos y así empatará con la leyenda de la especialidad, la alemana Marita Koch, como la atleta con más carreras por debajo de ese tiempo en la historia del atletismo mundial.

De hecho, la propia Koch (quien lo logró cuatro veces en 1984) no pudo superar en un mismo año la barrera de los 49 segundos en tantas ocasiones como Paulino en 2026 (8).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/artboard-1-100jpg-da78e4bf.jpeg (DIARIO LIBRE/ MIRANDA RODRÍGUEZ)

Sus cronos en Athlos

Este evento debuta en Londres tras haberse disputado en 2024 y 2025 en Nueva York, ciudad donde no se realizará este año.

En 2024, Paulino ganó los 400 metros con un tiempo de 49.59 segundos, por delante de Alexis Holmes (49.99) y Eid Naser (50.40). El año pasado, la peraviense detuvo el reloj en 50.07 segundos para volver a superar a Eid Naser (50.94).

Su temporada 2026 se compara con la histórica campaña de Koch (1984) o con el oro olímpico de Marie-José Pérec (1996, con 48.25), marca que Paulino superó en París 2024 al detener el reloj en 48.17.

Una campaña legendaria

Paulino llega a Inglaterra tras su éxito en Budapest. Ahí donde en 2023 se convirtió en la primera mujer dominicana en lograr un título mundial individual de atletismo, ganó el Ultimate Championship (49.07).

Además conquistó la Liga de Diamante por cuarta ocasión, algo que ninguna otra atleta había conseguido, y en 2026 bajó ocho veces de los 49 segundos con victorias en Doha (48.91), París (48.48), Mónaco (48.67), Londres (48.97), antes de dominar el circuito con 48.64 en Bruselas. Sumó doble oro en los Centroamericanos (48.94 en los 400) y 48.51 en el relevo mixto 4x400.