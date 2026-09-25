Tras dejar a su selección, atleta cubano quiere vivir en República Dominicana

Delegación de Cuba en el desfile de la ceremonia inaugural de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 el pasado 24 de julio de 2026 en el Estadio Olímpico. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

Uno de los deportistas cubanos que decidió abandonar la delegación de su país durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados del 24 de julio al 8 de agosto, dijo que tiene en planes permanecer y residir en la República Dominicana.

El atleta, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, dijo que la crisis económica por la que atraviesa su país lo llevó a abandonar a su delegación que compitió en los Juegos celebrados en Santo Domingo.

"Mi plan es quedarme en el país y jugar para la selección (dominicana)", indicó, sin mencionar el deporte.

Señaló que en ocasiones la alimentación se les dificulta en Cuba a los atletas y por tanto afecta el descanso. Puso de ejemplo el caso de profesores y médicos que salen a vender "fritas" porque el salario que reciben es muy bajo. "No hay profesores", dijo.

Impactado por las condiciones de las instalaciones y beneficios que ofrece el deporte en el país, dijo que si su país tuviera una situación similar los resultados serían diferentes.

Las fritas son una especie de hamburguesa criolla cubana.

El deportista coincidió con las declaraciones de su compatriota, Moisés David Torres (hockey sobre césped), quien fue el primero en dejar su delegación. "Era muy difícil que nosotros desayunáramos", señaló Torres semanas atrás en un programa radial.

Torres también habló sobre el precio del dólar en Cuba, algo que describió el otro deportista entrevistado por Diario Libre como exhorbitante por la manera en que se incrementa.

El jugador de hockey habló sobre la persecución que recibió al momento de abandonar la selección, en lo que también coincidió el atleta que declinó dar su nombre.

Un total de cinco atletas cubanos se retiraron de sus respectivas selecciones durante los Juegos y procuran legalizar su estatus en el país.