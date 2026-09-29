Estrella De Aza nunca olvidará sus dos momentos protagónicos en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8).

La velocista romanense fue la rematadora de los dos relevos y así sellar el oro dominicano en el 4x100 y el 4x400 femenino para así colgarse sus dos medallas de oro.

El 6 de agosto ella marcó un 43.00, nuevo récord de Juegos Centroamericanos junto a Patricia Siné, Liranyi Alonso y Fiordaliza Cofil en el 4x100. Al día siguiente, cerró en el 4x400 tras el reparto de Bianka Acosta, Milagros Durán y Anabel Medina.

Quedará en su historia, como también lo que sacrificó para llegar hasta ese escenario: vender su vehículo. ¿La razón?: "Para invertirlo en el deporte".

Y así se tomó el riesgo. "Tenía tanta fe en mí que sabía que lo iba a lograr (su actuación en los Juegos) y por eso vendí mi vehículo", dijo De Aza.

La lógica de esa negociación tuvo como motivación pagar sus vuelos para competir, pagar su hospedaje con el fin de "dar resultados, como nadie confiaba en mí, nadie esperaba que iba a volver a ser Estrella De Aza de nuevo".

Dirigida por su entrenador, José Rubio, quien le buscaba las competencias, ella asistió a esos encuentros y al final se colocó entre las integrantes de las dos cuartetas.

En otros países

Otros casos de atletas que han invertido de sus propios bienes para competir en cualquier escenario se citan el de Nixon Hernández (natación/El Salvador) y Fátima Herrera (boxeo; México). El primero vendió su vehículo y el hermano de la segunda vendió el carro para apoyar a su hermana.

Otro caso es el de Dolores Moreira (regatista; Uruguay), participante en tres olimpíadas, si bien no vendió su coche, transportó su propia embarcación sobre el techo de su automóvil para competir en más eventos.

Igual pasa en el primer mundo, como con Frank Del Duca (trineo/EE. UU.), quien vendió su carro, su consola de videojuegos y su bicicleta de montaña para asistir a los Juegos Olímpicos PyeongChang 2018.

La madre de Estrella confió en ella. "Mami nunca se puso en contra. Confío en lo que estás haciendo, me comunicó".

Por norma, la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, que preside Alexis Peguero, suele reembolsar el capital invertido por el atleta. Aunque todavía eso no ha ocurrido.