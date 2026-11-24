Con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, y personalidades de la vida deportiva, empresarial y social del país, la firma Inicia puso en circulación el libro "Legado de Gloria", una obra que recoge las grandes conquistas del deporte olímpico y paralímpico dominicano.

La ceremonia, celebrada en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, sirvió de escenario para revivir momentos históricos del deporte nacional, en los que cada conquista despertó aplausos entre los presentes, como si se tratara de una competencia en pleno desarrollo.

Felipe Vicini, presidente ejecutivo de Inicia y de Creando Sueños Olímpicos (Creso), agradeció la labor desempeñada por los atletas, no solo los medallistas olímpicos, sino también los que participaron en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, así como los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el país ganó dos medallas de oro con Yolayni Rosado Valerio (lucha de playa) y Patricia Sine (atletismo, 200 metros).

También resaltó la labor de los entrenadores en la formación de los deportistas. "No hay atleta sin entrenador, hay alguien que está ahí todos los días formando ese talento", expresó Vicini.

Entre los momentos más emotivos figuraron la presentación de las medallas de plata del relevo mixto 4x400 metros y de bronce del béisbol en Tokio 2020, primer deporte de conjunto con medalla, así como las preseas conquistadas por los boxeadores Cristian Pinales y Yúnior Alcántara en París 2024.

Especial atención recibió Marileidy Paulino, primera dominicana en conquistar dos medallas en una misma edición olímpica (Tokio 2021) y campeona de los 400 metros en París con récord olímpico de 48.17 segundos.

Igual se resaltó a Crismery Santana la primera mujer en ganar medalla individual en Tokio.

La publicación también recoge las actuaciones dominicanas en los Juegos Olímpicos Juveniles, Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Vicini destacó igualmente el respaldo de Abinader a la celebración de los Juegos Santo Domingo 2026.