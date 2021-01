$!AMA cree que fundamentos de TAS sobre sanción a Rusia avalan su actuación

Banka, no obstante, reiteró la decepción de la AMA porque el TAS no aceptara al completo su propuesta de sanción y redujera la misma de cuatro a dos años, periodo en el que sus deportistas no podrán participar bajo su himno y su bandera en cualquier competición olímpica o campeonato del mundo hasta diciembre de 2022.

"Seguimos estando decepcionados porque el TAS no estuvo de acuerdo con todas las consecuencias que propusimos, que nos parecieron proporcionales a la naturaleza ofensiva de los delitos cometidos por las autoridades rusas al tratar de encubrir los detalles de su plan de dopaje institucionalizado", añadió en un comunicado.