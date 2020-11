$!AMA monta en cólera por aprobación de la ley en Ródchenkov en Estados Unidos

La ley permite multar con hasta un millón de dólares y castigar hasta con diez años de cárcel a los implicados en asuntos de dopaje en competiciones disputadas en cualquier parte del mundo, si en ellas participan deportistas, patrocinadores o medios de comunicación estadounidenses. Los deportistas dopados no son sancionados por esta legislación.

Las ligas profesionales y universitarias de baloncesto, béisbol o hockey, que estaban en principio incluidas en la ley, quedaron luego fuera de su ámbito.

"Ninguna nación ha afirmado nunca antes su jurisdicción penal sobre los delitos de dopaje ocurridos fuera de sus fronteras nacionales, y con razón", incide la AMA.

"Es probable que ello dé lugar a una superposición de leyes en diferentes jurisdicciones que comprometerá la existencia de un único conjunto de normas antidopaje para todos los deportes en el marco del Código Mundial Antidopaje. Esto tendrá consecuencias negativas, ya que la armonización de las normas es el núcleo del sistema mundial antidopaje", apunta la Agencia para explicar su punto de vista.

"La AMA sigue preocupada por el hecho de que, al ejercer unilateralmente la jurisdicción penal de los Estados Unidos sobre todas las actividades de dopaje a nivel mundial, la ley probablemente socavará el deporte limpio, al poner en peligro la cooperación fundamenta entre las naciones", agrega.

Según el organismo, si otros países decidieran adoptar legislaciones similares y "someter a los ciudadanos y organismos deportivos de los Estados Unidos a jurisdicciones extraterritoriales", se podría emplear esta práctica para sesgar la lucha antidopaje con motivaciones políticas o discriminatorias.

En el mismo comunicado, el presidente de la AMA, el polaco Witold Banka, se pregunta en tono irónico "por qué esta legislación estadounidense, que pretende proteger a los deportistas y reivindica la jurisdicción en el extranjero, excluye específicamente a las enormemente populares e influyentes ligas profesionales y universitarias".

"Casi medio millón de atletas compiten en los deportes universitarios de los Estados Unidos y miles más lo hacen en las ligas profesionales. Estas ligas se incluyeron originalmente en la Ley, pero posteriormente fueron eliminadas sin explicación. ¿Por qué los que rodean a los deportistas de estas asociaciones y ligas están ahora exentos del alcance de esta legislación? Si no es lo suficientemente buena para los deportes americanos, ¿por qué se impone al resto del mundo?", indica Banka.

El presidente de la AMA apunta, no obstante, que intentarán "colaborar con las autoridades de los Estados Unidos en la aplicación de esta legislación" para garantizar que el sistema mundial de lucha contra el dopaje "no se vea alterado", que la capacidad de investigación de la Agencia "no se vea disminuida" y que "se reduzcan al mínimo las repercusiones negativas de esta ley".