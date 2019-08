Beatriz Pirón: “Espero mi casa, solo me prometen, no tengo nada”

“Por ejemplo, en Toronto 2015 en el momento de la competencia estaba un poco desenfocada, muy concentrada en el oro, que no disfruté la competencia, me obsesioné con el oro. Esos fallos mentales ahora en Lima pude superarlo”, dice Pirón, estudiante de quinto cuatrimestre en APEC y apadrinada por el programa CRESO.

“Para mí esta competencia marca como un antes y un después en mi carrera”, dice. “Esa seguridad, esa confianza, no escuchaba lo que me decía el público, solamente cuando subía a la plataforma lo único que yo tenía en mente era que había que hacer lo que había que hacer, antes no lo hacía, ahora sí”, dijo Pirón, rodeada de sus hijos.

No hay descanso

El cambio que pide

El oro en Lima subirá el salario que Deportes le paga de RD$20,000 a RD$35,000, que suma a los RD$11,600 que devenga como cabo de la Policía Nacional.

“En lo material, para nadie es un secreto que estoy esperando mi casa desde hace mucho tiempo, solamente me prometen y me prometen que te vamos a hacer, que te vamos a hacer, que te vamos a hacer y nunca me cumplen”, dice la haltera.

“Todavía no tengo una casa que pueda decir que me la hizo el Gobierno, fulano, prácticamente no tengo nada aún, no tengo un vehículo, no tengo una casa, se puede decir que tengo un sueldo ahí más o menos gracias al ministro (Danilo Díaz) ahora y no tengo después de ahí más nada. Esta casa es de mi abuela”, se lamenta.