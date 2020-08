$!Campeón olímpico Petter Northug admite grave problema de droga tras detención

"Tengo un problema serio de alcohol, drogas y pastillas relacionado con períodos de mucha fiesta, y ha habido mucha últimamente. No lo he tomado en serio, lo he negado y ocultado a mi gente. Ahora las consecuencias son muy graves", dijo este viernes en rueda de prensa en Trondheim (norte del país).

Northug, de 34 años, aseguró que el problema surgió después de su retirada en 2018 por problemas físicos y lo vinculó con la necesidad de buscar "emociones intensas" que reemplazasen la competición.

"Pero ahora se me ha escapado de las manos y necesito ayuda", admitió el ex deportista, quien dijo sentirse "aliviado" por su detención y pidió perdón a su familia, amigos y patrocinadores.

Northug fue detenido al conducir a 168 kilómetros por hora en una zona donde el máximo era 110 cerca de Gardemoen, donde se encuentra el aeropuerto de Oslo, y luego se le requisó la droga en su domicilio.

Según aseguró este viernes, había consumido alcohol y cocaína dos días antes en una fiesta, pero en el momento de la detención no se encontraba bajo el efecto de ninguna droga.

Asimismo admitió haberse grabado esa y más veces con el teléfono móvil mientras conducía a gran velocidad y haber compartido los vídeos con amigos.

Petter Northug es una de las principales figuras recientes del esquí alpino, muy popular en Noruega: en su brillante palmarés destacan los oros en 50 kilómetros y sprint por equipos logrados en los Juegos de Vancouver 2010, donde además obtuvo una plata y un bronce, a los que hay que sumar trece oros y tres platas en los Mundiales entre 2007 y 2015.