Comité Paralímpico Internacional estudia incluir fútbol-7 para París 2024

El 7 de septiembre de este 2018, en una entrevista con EFE, el presidente del IPC, el brasileño Andrew Parsons, habló sobre el programa deportivo de los Juegos y los límites que existen por el acuerdo con el Comité Olímpico Internacional.

“Por los acuerdos con el COI tenemos limitaciones. 23 deportes (ahora tenemos 22) y deportistas 4350. Lo que trabajamos ahora son los eventos con medallas dentro de cada deporte. Podemos llegar a 23, no añadir ninguno, reducir o cambiar uno por otro. No hay algo fijo. Bádminton y taekwondo son nuevos para Tokio y seguramente sigan en París, pero ya veremos. No creo que haya menos, pero tenemos que aprobarlo”, dijo a EFE Parsons.

El golf, el kárate, el baile deportivo, el fútbol en silla de ruedas y la vela no se considerarán para su inclusión en París 2024 después de no cumplir con los criterios de inclusión en una serie de áreas.

El IPC va a proceder a enviar comentarios a las federaciones de los deportes y solicitará a varias de ellos que envíen más información antes del 3 de diciembre. La Junta de Gobierno del IPC decidirá sobre el último programa deportivo Paralímpico París 2024 en su reunión de enero. También se proporcionarán comentarios a los cinco deportes que han sido eliminados de la carrera.

Andrew Parsons ha felicitado a los veintitrés deportes que han llegado a la siguiente etapa del proceso de inclusión en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

“Al mismo tiempo, me gustaría transmitir mis condolencias a los deportes que no avanzarán más. Espero que estas federaciones internacionales tengan en cuenta los comentarios que les daremos y que tengan la seguridad de que el IPC continuará trabajando con ellos en el desarrollo continuo de sus deportes”, dijo Parsons.