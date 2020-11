El COI confía en que habrá "cantidad razonable" de público en los Juegos Olimpicos Tokio-2021

Esfuerzos para promover el uso de la vacuna

Bach señaló que la "probable disponibilidad" de la vacuna contra la covid-19 para el próximo verano constituye otro motivo que invita al optimismo de cara a los Juegos y afirmó que el COI hará "todos los esfuerzos posibles" para promover el acceso a ese fármaco y su aplicación entre atletas y público antes de los Juegos.

Precisó, no obstante, que el COI "no puede definir si la vacuna será obligatoria o no" para quienes participen en los JJOO de Tokio y señaló que esa decisión "corresponde al comité organizador".

El objetivo del COI será "convencer" a todos los participantes posibles en los Juegos para que acepten ser vacunados, dijo Bach, quien añadió que dicho organismo trabajará en ese sentido con comités olímpicos nacionales y federaciones deportivas