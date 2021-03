Fiodarliza Cofil tiene un doble objetivo: clasificarse a Tokio y los Panamericanos juveniles

Fiordaliza Cofil está de regreso. Sus piernas responden de buena manera, por lo que la velocista aspira a llevarse un paquete doble en lo que resta del año: clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (julio 23-agosto 8, 2021) y, de igual manera, a los primeros Juegos Panamericanos Juveniles (junio, 5-19).

“Debo buscar la marca de los Juegos Olímpicos y la de los Panamericanos Juveniles, también”, dijo la medallista de plata de los 400 metros planos en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

La velocista tuvo problemas de lesiones entre 2019 y 2020, marcado por una lesión con “grado 3” en su pierna izquierda. Todo eso está superado. “Mi físico está perfecto”, señala la atleta romanense. “Ya no hay lesión, no hay nada. Simplemente, me toca trabajar y competir”.

Fruto de su progreso, ella tiene una solicitud para la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo. Como ya superó la situación, “le pido a mi Federación que me dé la oportunidad y que me apoye más para poder sobresalir y buscar esa marca para ir a los Juegos Olímpicos”.

Ve a Tokio como un escenario “sumamente importante” y, en esa línea, le gustaría que su Federación “lo vea así mismo”.

Cofil pasa por un proceso de preparación con su entrenador, José Rubio, con quien trabaja en la pista de atletismo de La Romana, con sesiones en la de San Pedro de Macorís y la de Bayaguana. “Echándole muchas ganas, porque quiero ir a los Juegos Olímpicos y, también, ser medallista panamericana, y verme en una final en unos Juegos Olímpicos, también”.