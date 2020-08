$!Franklin Mirabal anuncia que dio positivo al coronavirus

El periodista Franklin Mirabal, editor deportivo del periódico matutino Hoy, anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo al COVID-19, por lo que pidió ser puesto en “oración”, para mejorar su salud.

“Dios tiéndeme tu mano: anuncio al país que me he contagiado con el Covid-19. Los síntomas son ¡terribles! Durante 33 años he emocionado a mi país con mi estilo. Tengo defectos, pero también virtudes. ¡Ponme en tus oraciones!”, reza el mensaje del comunicador.