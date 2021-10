$!Hasta 75% de aforo, todos vacunados y formato burbuja para los Juegos de Cali

La primera edición de los Juegos Panamericanos Júnior, en Cali (Colombia) a partir del 25 de noviembre, se disputará con hasta un 75 % de aforo en los estadios, con todos los participantes mayores de 18 años vacunados y bajo un formato burbuja "en el que el deportista tendrá más restricciones que cualquier ciudadano colombiano", explicó este miércoles a Efe el chileno Neven Ilic, presidente de Panam Sports.

"En algunos casos seguiremos la reglamentación colombiana que acepta aforos de hasta el 75 %, en otros casos nos quedaremos en el 50 %. La vacuna es exigible para entrar al estadio", afirmó sobre las medidas antipandemia que estarán en vigor durante los Juegos.

"Todos los acreditados de 18 años o más deben tener sus dos vacunas", prosiguió. "Los no vacunados no pueden ser acreditados y no hay excepciones de ningún tipo", destacó Ilic sobre la primera competición multidisciplinar en América para deportistas de 18 a 21 años.

El máximo responsable del deporte panamericano, también miembro del COI, aclaró que los deportistas "deberán mantenerse en sus hoteles, sin salir a la ciudad a cenas, fiestas o supermercados".

"Tenemos un porcentaje de deportistas menores de 18 años a los que no podemos exigir por ley la vacunación", recordó, "y a los que vamos a cuidar especialmente. Si un deportista se enferma es un problema grave. El deportista tendrá más restricciones que cualquier ciudadano colombiano. Y vamos a ser estrictos".