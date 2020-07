$!La cubana María Caridad Colón celebra como un oro olímpico su entrada al COI

"Me siento muy contenta, muy alegre y muy feliz. En este momento (integrar el COI) es para mí un premio porque si no hubiera sido por mi medalla olímpica no pudiera estar aquí y ella sería la segunda medalla olímpica. Lo juro y lo siento así", declaró la reconocida atleta en entrevista con Efe en La Habana.

El 17 de julio pasado la deportista nacida en la ciudad oriental de Baracoa el 25 de marzo de 1952 fue elegida miembro del COI durante su 136 Sesión, celebrada de modo virtual por la emergencia sanitaria que ha impuesto la pandemia de la COVID-19 en el mundo.