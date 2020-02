La "Perestroika" del atletismo ruso a pocos meses de los Juegos Olímpicos

En su opinión, el primer objetivo debe ser convencer a World Athletics de que restablezca el estatus de neutralidad para los atletas rusos, que anuló tras el estallido en noviembre pasado del caso del saltador Danil Lysenko.

"Hay que reconocer que hubo tales infracciones, castigar a los culpables y sólo después podremos aspirar a una revisión de nuestro estatus", explicó.

Se mostró pesimista con respecto a la concesión de la neutralidad durante la temporada invernal, pero lo ve posible en primavera si la nueva federación da pasos concretos.

"Si nuestros nuevos dirigentes encuentran un lenguaje común con World Athletics, si hay comprensión por ambos lados, entonces será posible. Debemos lograrlo", apuntó.

En cambio, Lasitskene no pierde la esperanza de competir antes, ya que insiste en que "la temporada invernal es muy importante para preparar los Juegos Olímpicos".

"No sé cuándo ocurrirá, pero espero que sea pronto. No quiero perderme todo el invierno. Ya me he perdido dos certámenes, el último en Karlsruhe. Los organizadores nos están esperando y yo tengo muchas ganas de competir contra las mejores", dijo.