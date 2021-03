Mariely Sánchez buscara ser la primera atleta en participar en cuatro Juegos Olímpicos

“Voy a tirar un trabucazo como mi padre de la Patria (Marías Ramón Mella) para colarme y no quedarme, y ser la primera mujer en ir a cuatro juegos olímpicos, y ahí me voy a sentir como que ya terminé”, dijo Sánchez.

¿Por qué resiste aún?

La razón de por qué desconoce su retiro es esta: “Porque siento que la generación femenina, necesita todavía”.

En verdad, es el atletismo dominicano, en sus dos ramas, que requiere de más atención. Entre las damas, Marileidy Paulino es la principal velocista y, aunque se suman otras, la velocidad femenina requiere de mejores resultados. “No veo como un reemplazo de varias, como para decir vamos a darle el paso a la nueva generación. Necesito que haya más”, es por eso que “todavía creo que puedo seguir aportando en lo que es clasificar en un relevo, clasificar en mi evento”, dice Sánchez después de una sesión de entrenamientos junto a su entrenador y esposo, José -Ludwig- Rubio, en la pista de atletismo de San Pedro de Macorís.

“Creo que todavía tengo”. Quiero, en la parte como atleta, seguir aportando, que creo que me queda mucho”, señala la atleta, que mira un cierre más definido para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Al fin y al cabo, restan solo tres años. Irónicamente, ella tiene más participación en olimpíadas que en Juegos Panamericanos y dos Centroamericanos y del Caribe.

En los Panamericanos de Guadalajara, ganó bronce (23.02), y en los Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla 2018, bronce en el relevo de 4x100 (43.68). Ella espera más resultados, salvo que “si esta generación me fuerza a que me quite, me voy a quitar. Me voy a quitar, porque lo que haría es que me voy a hacer entrenadora, ser coach”.