$!México, oro en clavados y ciclismo; Argentina, en softbol

“Esta medalla me sabe muy bien porque son mis quintos juegos y con ella sigo escribiendo una gran historia para mí, llenándola de buenos resultados”, dijo Espinosa. “Lo tomo con mucha ilusión porque es un paso más para lo que quiero, que es ir a los próximos Juegos Olímpicos”.

El debutante Juan Celaya quien emergió de las sombras y totalizó 435.60 puntos para superar al jamaiquino Yona Knight-Wisdom, quien se quedó con la plata con un acumulado de 429.90. El bronce fue para el estadounidense Andrew Capobianco con 411.25.

“Estoy feliz, contento y todavía temblando después de esto que acaba de pasar”, dijo Celaya a The Associated Press mientras mostraba el incesante movimiento de sus dos manos. “Es el fruto de 13 años de trabajo en este deporte, me cuesta mucho decir con palabras lo que representa para mí”.

En ciclismo, Luz Daniela Gaxiola y Jessica Salazar ganaron oro e impusieron récord continental en la prueba de velocidad. Hace ocho años, Gaxiola consiguió una medalla de plata y una de bronce en los Juegos Panamericanos. Lo hizo en la ciudad de Guadalajara, donde una jovencita local llamada Jessica Salazar se apuntó como voluntaria.

Las pedalistas aztecas pararon el cronómetro en 33,424 segundos, para quebrar la marca de 33,584 establecida por Canadá como local en Toronto 2015.

“Es un triunfo súper importante para nosotras. Ya habíamos tenido otros éxitos, pero la verdad, es que la buena vibra que se siente en los Panamericanos, con el público mexicano acá y los que nos mandan mensajes desde México es muy especial. Estamos súper felices”, expresó Gaxiola.

La jornada en el velódromo no fue generosa en cambio con Colombia. Poco que escribir a casa, salvo por un bronce, en la misma prueba en que se coronaron las mexicanas, y una plata, en la prueba de velocidad por equipos de hombres.

Hace poco más de dos meses, pocos sabían que alguien en Argentina practicaba siquiera el softbol. Ahora, el país es potencia en este deporte, y añadió al título conseguido en junio en el Mundial una presea dorada de los Juegos Panamericanos.

Argentina ganó la final del softbol masculino, al blanquear a Estados Unidos por 5-0. Es la primera presea dorada que ganan los argentinos en ese deporte en la historia de estas justas.

Dos carreras en la parte baja del segundo inning y tres más en el quinto fueron suficientes para que la Albiceleste se impusiera ante la escuadra norteamericana, que pocas horas antes había accedido a la final al ganarle a México por 7-4.

Pese a la derrota que los marginó de la final, los peloteros mexicanos festejaron. Nunca antes habían obtenido una medalla panamericana en este deporte.

“Nos vamos felices por conseguir la medalla de bronce. Nos ubira encantado ganar la de oro, pero hicimos nuestro mejor esfuerzo”, dijo el campocorto mexicano José Cardona.

La delegación albiceleste se embolsó otra presea dorada por la noche. Sánchez se impuso a la brasileña Jucielen Cerqueira para coronarse en la división de los pesos gallo.