Moisés Hernández se enganchó al taekwondo pensando que era kárate

“Realmente, hay momentos difíciles en esto. Hay altas y bajas. En ocasiones me he preguntado para qué entreno, baja mi ánimo, pero cualquiera de mis compañeros me alienta y me da fuerzas para continuar”, opinó Hernández, sin querer ahondar en sus palabras.

Durante la entrevista admitió lo estresante que puede llegar a ser el taekwondo, por el número de combates que afronta cada atleta en un solo día.

“Pero eso lo combatimos entrenando, preparándonos física y psicológicamente. Siempre me digo que el rival más fuerte para mí soy yo mismo. Vencerme en los entrenamientos es mi meta, para así tener la capacidad de hacerlo contra mi rival”, afirmó.

Aunque su retiro del tatami no está en los planes cercanos de Hernández, confesó a Efe que cuando ese momento llegue quiere ser recordado como un “gran campeón” de taekwondo.

Además: Yamilet Peña buscará en Lima su graduación antes de apostar por la sicología

“Ese sería mi gran legado como atleta, ser reconocido de manera positiva”, destacó el nativo de la provincia dominicana de San Juan (suroeste).

El taekwondo es una de las disciplinas que más éxitos depara a República Dominicana, pues además de aquella plata de Mercedes en Pekín, Luisito Pie, en -58 kilos, fue el único atleta de ese país que subió al podio en Río 2016.

Moisés Hernández ocupa el séptimo lugar en el ránking mundial de la Federación Internacional de Taekwondo en los -80 kilos. Ningún otro taekwondista le supera en América.

“Después de los Panamericanos (de Lima), toda mi concentración estará dirigida a la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio (2020). En 2016 no fue posible, pero ahora vamos con todo”, aseguró.

Ante sus próximos retos, de lo que Hernández está seguro es de que no puede fiarse de rival alguno.

“En taekwondo decimos que todo el que tiene dos pies puede ganar. Cualquiera que entra al ring pueda darte una sorpresa y acabar con tus sueños”, advirtió Hernández