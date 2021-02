$!Mori y su inoportuna pifia se suman a la lista de problemas para Tokio 2020

El ex primer ministro nipón, de 83 años, ocupaba el puesto de máxima responsabilidad al frente de Tokio 2020 y era considerado como una figura clave en las gestiones para sacar adelante los Juegos pese a la pandemia, pero ha caído en desgracia desde la semana pasada.

El motivo son unos desacertados comentarios denigrantes contra las mujeres durante una junta del Comité Olímpico de Japón, que han generado una cascada de reacciones negativas y que, según los medios nipones, le habrían empujado a dimitir, una decisión que se hizo oficial este viernes.

"Oí a alguien decir que si aumentamos el número de mujeres en la junta tenemos que regular el turno de palabra de algún modo o, si no, no terminaremos nunca", dijo Mori durante la reunión de la semana pasada al ser preguntado sobre los planes del Comité Olímpico de Japón de aumentar el número de mujeres miembros del 20 % al 40 %.

El ex presidente del comité organizador, quien también aludió al "gran sentido de la rivalidad" femenino, compareció ante los medios al día siguiente de estallar la polémica para pedir disculpas y justificarse diciendo que "no habla demasiado con mujeres", lo que, como era de esperar, no bastó para acallar las críticas en su contra.