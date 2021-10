$!Pau Gasol seguirá vinculado al deporte como miembro del COI y como empresario

También estará vinculado a algunas empresas: "Quiero desarrollar mi faceta de inversor, embajador y asesor estratégico de organizaciones vinculadas al ámbito del deporte y el bienestar. En la actualidad, ya estoy trabajando con algunas empresas cuya filosofía comparto, como es el caso de Therabody, Overtime o BetterUp. Seguiré explorando oportunidades para ayudar a este perfil de empresas a crecer y aportar valor a la sociedad".

"Ahora los equipos en los que juego son otros, y las metas ya no son los campeonatos, sino otras no de menor envergadura. Me siento afortunado por tener la oportunidad de seguir sumando y devolver a la sociedad lo que me ha dado", añade.

Gasol detalla en su publicación lo vivido durante los últimos días: "El pasado 5 de octubre fue un día muy emotivo y especial para mí. No me fue fácil pronunciar las palabras definitivas, pero por suerte estaba arropado por un montón de rostros queridos y conocidos que han formado parte de mi vida a lo largo de todos estos años".

"Echaré de menos ese estilo de vida tan particular del atleta de élite. En mi caso, como jugador de una liga tan competitiva y dinámica como es la NBA, me he acostumbrado a estar permanentemente en movimiento entre un sitio y otro, a viajar constantemente y a adaptarme a los cambios. La estabilidad es un bien raro en la vida de un jugador de la NBA, la capacidad de adaptación ha sido clave para mantenerme en la élite durante tantos años", afirma.