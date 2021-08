$!Ray Zapata: el dominicano, plata de España en gimnasia

Con apenas nueve años de edad, en el 2002, Rayderley Zapata Santana emigró junto a su familia desde la capital dominicana hacia Lanzarote, una de las islas Canarias, en España.

Diecinueve años más tarde, el principal representante de España en el gimnasia artística, consiguió una medalla de plata en la especialidad de suelo masculino.

La historia de este joven de 28 años de edad es interesante, pues apenas dos años después de haber llegado a territorio español, Zapata se mudó a Barcelona para recibir entrenamientos personales del bicampeón olímpico Ger- vasio Deferr y por Víctor Cano en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat.

Posteriormente, en diciembre de 2013, sus entrenamientos son movidos al Centro de Alto Rendimiento en Madrid, donde pasó a formar parte de la selección nacional de España.

Los de Tokio son los segundos Juegos Olímpicos en los que Zapata defiende la bandera española, pore ya había participado en Río de Janeiro 2016, aunque en aquella ocasión no se clasificó a la final de su especialidad.

“Soy el mejor y punto. Lo ha visto todo el mundo. Soy el mejor y da igual el color de la medalla. Lo sé y lo tengo muy claro”, señaló el gimnasta a la agencia EFE luego de su participación en Tokio.

Zapata tuvo una puntuación igual al israelí Artem Dolgopyat, pero éste presentó un ejercicio con mayor grado de dificultad, por lo que se quedó con el primer lugar, de acuerdo con el reglamento de la gimnasia artística.

“Le doy las gracias a todo el mundo por aguantarme, por apoyarme y por impulsarme para llegar hasta aquí y los que no confiaban gracias también, porque tanto si quieren como si no lo he conseguido”, comentó Zapata.

¿Quién sabe si Rayderley Zapata pudo haber representado a República Dominicana?