$!Surfista panameña abraza sueño olímpico y se alista para volver a competir

La surfista panameña Samantha Alonso reveló este miércoles a Efe que 'abraza más que nunca el sueño olímpico' de Tokio 2020 en este tiempo de cuarentena por la pandemia de la COVID-19 en el que 'extraña el mar', su lugar de entrenamiento.

'Extraño el mar como nunca, pero bueno esto fue algo que se le salió de las manos al mundo entero y lo primero ante todo es la salud. Pero eso no me aleja de mis objetivos', señaló la surfista confinada en su casa debido a la cuarentena obligatoria en el país.

'Sé que cuando pase esto viene un calendario apretado de eventos', agregó.

Precisamente siendo consciente que cuando se reanuden las actividades tendrá que salir a buscar ese cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mismo que se detuvo al ser aplazado el Mundial de Surf, que se daría el mes próximo en El Salvador.

'No he parado de entrenar fuerte en casa, me mantengo estudiando idiomas, estoy en las conferencias del Comité Olímpico de Panamá todas la semanas y sigo trabajando en la mente, para no perder el foco', apuntó Alonso.

Dentro de su plan de trabajo en casa hace 'cardio y ejercicios funcionales' solo que sin surf, por el momento y reiteró que su 'sueño olímpico sigue más vivo que nunca'.

'Además del ejercicio físico, que es intenso, trabajo mi mente con podcasts para mejorar la salud y poder entender el cuerpo, sumado a una buen alimentación', precisó la 12 veces campeona nacional de surf en Panamá.

Alonso compitió en los pasados Juegos Panamericanos de Lima 2019, siendo así la primera surfista del istmo en competir en una justa regional parte del ciclo olímpico.

'Los Juegos Panamericanos fueron una gran experiencia para mí', indicó Alonso, quien se despidió de los Juegos de Lima, Perú, al caer en la repesca ante la chilena Jessica Anderson.

Rememora que 'la crisis sanitaria del nuevo coronavirus me tomó en el Salvador y luego viajé a Puerto Rico un evento internacional, el mismo fue cancelado, para ese momento El Salvador cerró sus fronteras y volví a Panamá, en donde me mantengo entrenando hasta que esto pase'.

Adelantó que cuando pase esta situación, 'lo primero que haré es darle un abrazo a mi mamá y luego irme al mar'.

Alons, quien comenzó a practicar el surf a los 7 años, tenía como base de preparación para el Mundial y los Juegos Olímpicos las playas en El Salvador.

Como parte de su preparación, Alonso consiguió en febrero pasado un triunfo en el Open de Surf Femenino.

La surfista tomó un tiempo para manifestar que en estos momentos donde el mundo está detenido por este virus 'lo mejor para poder sobrellevar esta pandemia es ver las cosas de manera positiva'.

'Siento que todos en un futuro estaremos más anuentes de la limpieza y cuidado personal al igual que muchas empresas. La única manera de salir de esto es ayudar al prójimo en lo que puedas, aportar buenas ideas y tener disciplina', apuntó.