$!Periodista italiana reclama espacio en la prensa deportiva

“Lo importante no es que sea la primera, sino que no sea la última. Espero que en el futuro haya otras mujeres que logren este reconocimiento, porque las mujeres existimos y hay muchas periodistas deportivas muy buenas”, respondió con determinación.

“El deporte es un viaje en el que acabas ganando o perdiendo, pero pasan muchas cosas entremedio dignas de ser contadas. Hay muchas personas que me dicen: a mí no me gusta el deporte, pero sigo tus artículos porque no parecen que hablen de deporte, sino de la vida”, añadió orgullosa.

Y es que Emanuela Audisio ve el periodismo como un oficio muy parecido al que tenía aquel señor iraní: “La gente compra el periódico para leer lo que tú has escrito, cómo has traducido en palabras los sentimientos y emociones de los demás”.

Aunque se licenció en Ciencias Políticas, Audisio descubrió muy pronto que quería ser periodista: “Crecí en Irán y allí, a los diez años, vi un hombre sentado en una caja de fruta, con una pluma y un tintero, que estaba escribiendo cartas para los familiares y amigos de personas analfabetas, a cambio de unas monedas. Tenía cola. Me quedé prendada de la magia que desprendía aquel hombre y me dije que, cuando fuera adulta, quería ser como él”.

Ahora, a sus 65 años, considera que no le queda nada por contar en un papel: “He escrito de todo. Demasiado. No se me ocurre nada que me haya quedado pendiente”. Y aunque no supo decir cuál es el momento de su carrera del que guarda mejor recuerdo, la periodista sí tiene claro cual de ellos no le gustaría volver a repetir.

“La final de Champions Milan-Liverpool de Estambul (2005). Al descanso, el Milan ganaba por 3-0. Adriano Galliani -el que fuera consejero delegado del club italiano- bajó al vestuario a celebrarlo con champán y yo ya tenía escritas unas cien líneas sobre el partido de Maldini”, recordó entre risas.

Lo que sucedió en la segunda parte, ni Galliani ni ella se lo imaginaban: el Liverpool empató el partido y acabó ganando la final en la tanda de penaltis.

“Pasaba de la medianoche y ya habíamos cerrado con la victoria del Milan, mi diario era un caos, nadie me respondía al teléfono, no sabía ni lo que teníamos que cambiar... En aquella final envejecí por los menos diez años, pero también aprendí una lección importante: el partido no termina hasta que termina”, sentenció.