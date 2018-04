Sóftbol y raquetbol regresan al programa de los Juegos Mundiales en 2021

MADRID. El sóftbol y el raquetbol regresarán al programa de los Juegos Mundiales en la próxima edición, que se disputará en 2021 en la localidad estadounidense de Birmingham.

El programa de los Juegos, que incluirá 30 deportes, fue aprobado este lunes en Bangkok, donde se reunió la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales. Durante la asamblea también se reeligió en la presidencia al español José Perurena, titular de la Federación Internacional de Piragüismo.

El sóftbol ya formó parte de los Juegos Mundiales hasta 1985 y el raquetbol hasta 2013.

Esta cita deportiva multidisciplinar reúne deportes no olímpicos (sumo, raquetbol, bolos, salvamento), deportes que son olímpicos pero no de manera definitiva (sóftbol, kárate) y disciplinas no olímpicas de deportes olímpicos (kayak polo, balonmano playa).

Los Juegos esperan reunir en su próxima edición a 3.600 deportistas procedentes de un centenar de países.