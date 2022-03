La probable baja de Nadal, un problema menor para el torneo Conde Godó

No es segura la participación de Rafael Nadal en el torneo Conde de Godó, por lesión en las costillas. ( EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO )

La probable baja de Rafael Nadal, doce veces campeón del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, es un problema menor para un torneo totalmente consolidado en el circuito profesional y considerado por la ATP con uno de sus mejores Open 500.

"Carlos es el jugador revelación. Ya está cerca del 'top-ten'. Y estoy de acuerdo con Rafa en qué, como lo fue él, es un jugador muy maduro para su edad, pero no me gusta comparar. Rafa Nadal es el mejor de la historia y Carlos Alcaraz tiene que hacer su camino"" David Ferrer Tenista “

Los aficionados tienen muchas ganas de volver a ver tenis en directo en las instalaciones del RCT Barcelona-1899 y fuentes de la organización del Godó confirmaron a EFE que el ritmo de entradas, a cuatro semanas de que empiece el evento, es incluso superior al del último año prepandemia.

La edición de 2020 no pudo celebrarse por la COVID-19 y la del año pasado lo hizo con restricciones de aforo. En este 2022, el abierto barcelonés recupera el 100% de su público, y el aforo ya está prácticamente completo para los partidos de algunas jornadas.



Así, el torneo ya ha vendido el 97% de los abonos de los 9 días que dura la competición (del 16 al 24 de abril) y de las entradas del sábado 23 en el que se disputarán las semifinales. Y también el 89% de las localidades para la final del domingo y el 81% de las entradas para los octavos de final del jueves y para los cuartos de final del viernes.



Pocas horas después de que el Godó anunciara este martes la lista oficial de inscritos en la que estaba Nadal, el balear confirmaba que los problemas que sufrió en el pectoral izquierdo en Indian Wells se debían a una fisura intercostal por estrés que le mantendrán entres cuatro y seis semanas de baja.



Por el momento, el Barcelona Open Banc Sabadell mantiene a su gran reclamo deportivo en el cuadro, a petición del propio Nadal. Y es que, con el trece veces campeón de Ronald Garros, capaz de protagonizar gestas imposibles, nunca se sabe.



Además, Angel Ruiz Cotorro, su médico personal, es también el médico oficial del torneo, por lo que la comunicación sobre el estado de salud del actual número 3 del ranking mundial será muy fluida durante las próximas semanas.





El tenista mallorquín pasa periódicamente sus revisiones en la capital catalana y además es jugador del RCT Barcelona. Por tanto, podría utilizar en cualquier momento su instalaciones, incluso para entrenar los días en los que se dispute el torneo, en busca de 'sparrings' de entidad con el objetivo de ultimar su puesta a punto para la segunda mitad de la temporada de tierra.

Lo que está claro es que, desde el punto de vista económico, el Godó, que seguramente acabará colgando un año más el cartel del 'no hay billetes' y que tiene todos los contratos comerciales, de patrocinio y de televisión cerrados, no acusará la probable ausencia del 'Rey de la tierra'.El mayor perjuicio para el torneo si finalmente se queda sin su gran estrella, vendría de la televisión. Y es que, sin el mallorquín, algunos partidos dejarían de verse en 'prime-time' y el Godó, sobre todo lo que rodea a la competición, perdería algo de visibilidad.En cualquier caso, la organización confía en suplir esta posible carencia con la presencia de, que a sus 18 años ha emergido esta temporada con el tenista revelación del circuito y su espectacular progresión está atrayendo la atención de los medios de comunicación.De todas formas, el torneo ya vivió una situación similar en 2010, cuando Rafa Nadal se dio de baja por problemas físicos a pocas semanas del inicio de un Godó que acabó ganando su compatriota Fernando Verdasco.Curiosamente ese fue el año en que el Godó tuvo mayores beneficios económicos. Y es que cabe recordar que el mallorquín cobra un importante fijo por venir a jugar a Barcelona y que el torneo se ahorró en aquella ocasión.Por otra parte, que no esté Nadal abre las puertas a la presencia de otros 'top-ten' que habitualmente descartan su presencia en la capital catalana conscientes de la dificultad que entraña desbancar de su trono al tenista de Manacor.

En este sentido, la organización esperará hasta última hora para cerrar la participación, consciente de que Rafa no quiere descartarse a las primera de cambio y, en el circuito, las circunstancias cambia cada semana.Por ejemplo, podría darse el caso de que algún jugador contrastado cayera en las primera rondas de Montecarlo y pidiera a la organización del Godó una invitación para sumar más partidos de tierra -aprovechando que no tendrá que enfrentarse a Nadal- para preparar Roland Garros.