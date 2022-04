Osaka debuta en la arcilla, en Madrid, con cómoda victoria

Una actitud más positiva le ha dado dividendos a la japonesa Naomi Osaka en su temporada sobre arcilla.

La ex número uno del mundo venció cómodamente el viernes 6-3, 6-1 a Anastasia Potapova en la primera ronda del Abierto de Madrid.

"Sinceramente intento ser más positiva conmigo misma", dijo Osaka, actualmente número 36 del escalafón. "Este año llegué una semana antes para entrenar, así que me doy más oportunidades de hacerlo mejor. Poder ganar en dos sets es un muy buen punto de partida para mí".

La cuatro veces campeona de Grand Slam se retiró de Roland Garros el año pasado y se tomó una pausa deportiva después de revelar que "sufría largos episodios de depresión" y padecía "enormes oleadas de ansiedad" antes de hablar con la prensa. Rompió en llanto en Indian Wells tras escuchar el comentario de un espectador.

Antes de Madrid dijo que estaba más enfocada en no presionarse tanto.

"Hoy fue muy divertido, el hecho de volver a la arcilla y no dar estos momentos por sentado", reconoció.

Además, la puertorriqueña Mónica Puig perdió los últimos ocho juegos y cayó 7-5, 6-0 ante la estadounidense y finalista del Abierto de Australia, Danielle Collins, en la primera ronda.

Puig, campeona olímpica en Río 2016, volvió a la acción después de someterse a cirugías en el hombro y el bíceps. La jugadora de 28 años ha visto acción en apenas cuatro partidos desde que ingresó por primera vez al quirófano en 2019.

"Nunca sabes qué esperar cuando alguien no ha jugado en un tiempo y han estado trabajando en algunas cosas", dijo Collins, sexta favorita. "No sabes con qué estilo van a jugar, así que es un tanto engañoso anticipar lo que hará. Pienso que jugó a un nivel muy alto, especialmente en el primer set, me creó muchos problemas, así que realmente necesitaba simplemente encontrar mi ritmo en la pista".

Collins también se ausentó esta temporada debido a lesiones, incluyendo una molestia en el cuello que sufrió durante los cuartos de final en Miami.

"Cuando pasa algo de tiempo en el que no juegas, te sientes un tanto oxidada", dijo la estadounidense de 28 años. "Necesitaba ser paciente y retomar el ritmo".

La estadounidense y 12da preclasificada también avanzó a segunda ronda al vencer a la italiana Camila Giorgi 7-5, 2-6, 7-5. Madison Keys cayó eliminada 7-6 (8), 3-6, 4-6 ante la griega Maria Sakkari.

Garbiñe Muguruza, séptima en la siembra y favorita local, derrotó 7-5, 6-2 a la australiana Ajla Tomljanovic 7-5, 6-2, mientras que la canadiense Leylah Fernández se impuso 6-1, 1-6, 6-4 a Andrea Petkovic.

Jil Teichmann le propinó a la tricampeona del torneo Petra Kvitova, su primera derrota en primera ronda en el certamen desde 2010.

En un duelo de jugadoras en ascenso, Marta Kostyuk superó 6-3, 6-2 a Clara Tauson.

La número uno del mundo se retiró del torneo el miércoles debido a molestias en el brazo.

La rama varonil inicia la próxima semana con la participación tanto de Rafael Nadal como de Novak Djokovic.