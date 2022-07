Djokovic no jugaría otro Grand Slam hasta Roland Garros en 2023

Novak Djokovic, que el domingo conquistó su Grand Slam número 21, no sabe cuándo podrá intentar dar caza a Rafael Nadal, líder de la clasificación histórica con 22 'grandes'.



El serbio sale de Londres con la confianza restablecida, con su primer Grand Slam en un año, pero con la incógnita de no saber cuál será su próxima parada, puesto que no puede jugar en Nueva York al no estar vacunado ni en Melbourne, ya que le retiraron el visado este año.



Lo más inmediato ocurrirá en agosto en Estados Unidos. La legislación estadounidense indica que aquellos no vacunados tienen prohibida la entrada al país, por lo que, a esta fecha, Djokovic no podrá jugar en último 'major' del año.

El serbio tiene que aferrarse a un cambio de la normativa antes del próximo 29 de agosto -fecha en la que comienza el torneo- o no podrá buscar su cuarto título en la ciudad neoyorquina.

"Voy a descansar durante las próximas dos semanas, porque ha sido un periodo de competición muy duro", dijo Djokovic en rueda de prensa. "Luego, espero que me den alguna buena noticia sobre el US Open, porque quiero jugar. Si no ocurre, tendré que ver cómo queda mi calendario. No creo que vaya a torneos solo para conseguir puntos. Con el título aquí ya estoy clasificado para las Finales ATP, si no caigo del top 20. No estoy vacunado ni lo planeo. La única noticia que espero es el que quiten la norma de tener que estar vacunado o que me den una exención".



La otra opción que le queda es vacunarse, pero eso es imposible. Preguntado a comienzos de torneo, Djokovic confirmó que tiene clara su decisión de no hacerlo.



Para Melbourne, el lío es otro. Australia ya permite la entrada de no vacunados, pero a Djokovic, en la deportación de enero, le retiraron el pasaporte y eso puede implicar la prohibición de entrada al país durante tres años. De este modo, Djokovic tendría que esperar hasta la edición de 2024 para poder optar a su décimo título en la Rod Laver Arena.



De no poder jugar ambos torneos, la parada más próxima de su viaje contra Nadal y Federer sería Roland Garros 2023, precisamente el 'grande' que menos veces ha conquistado en su carrera, con solo dos entorchados, en 2016 y 2021.