La elección de Serena: la dura decisión de Williams resuena entre las mujeres

Serena Williams lo dijo claramente: en realidad no es justo. Un atleta masculino nunca tendría que tomar la misma decisión.

Pero después de una carrera pionera que transformó y trascendió su deporte, Williams, quien cumplirá 41 años el próximo mes, le ha dicho al mundo que pronto dejará el tenis para concentrarse en tener un segundo hijo y hacer de su hija, Olympia, una hermana mayor. . Su explicación en un largo ensayo de Vogue resonó con las mujeres en los deportes y mucho más allá, muchas de las cuales podían relacionarse muy bien con sus palabras, "Algo tiene que ceder". Y a la idea de que no, realmente no puedes tenerlo todo, al menos, no todo al mismo tiempo.

Muchos notaron que los logros de Williams, que incluían ganar un major cuando estaba embarazada de dos meses, la habían hecho parecer sobrehumana. Pero, dijo Sherie Randolph, se espera que incluso las mujeres comunes combinen a la perfección el trabajo y la maternidad.

“La sociedad hace que las mujeres piensen que pueden tenerlo todo a la vez: ser la mejor mamá práctica y estar en la cima del campo”, dijo Randolph, profesora de historia en Georgia Tech y fundadora de un grupo de expertos feministas negros que está trabajando en un libro sobre las madres afroamericanas.

“Pero eso simplemente no se confirma en la realidad para la mayoría de las mujeres”, dijo. “Lo que termina sucediendo es que las madres trabajadoras simplemente están agotadas y con exceso de trabajo tratando de trabajar al más alto nivel de dos trabajos exigentes: la maternidad y su profesión”. Como para probar su punto, el hijo de 4 años de Randolph interrumpía constantemente sus pensamientos sobre la decisión de Williams mientras trataba de discutirlos en una llamada telefónica.

Al explicar cómo su hija anhelaba ser una hermana mayor, Williams señaló que no quería volver a quedar embarazada como atleta: "Necesito tener dos pies de tenis o dos pies de distancia".

Serena Williams sostiene el trofeo del campeonato después de vencer a Victoria Azarenka, de Bielorrusia, en el match por el campeonato del US Open de tenis 2012, el domingo 9 de septiembre de 2012 en Nueva York. Serena Williams sostiene a su hija Alexis Olympia Ohanian Jr. y el trofeo ASB después de ganar su match final de individuales contra Jessica Pegula en el ASB Classic en Auckland, Nueva Zelanda, el domingo 12 de enero de 2020. Serena Williams asiste al desfile de modas "Love Parade" de Gucci el martes 2 de noviembre de 2021 en Los Ángeles. Serena Williams, de Estados Unidos, sostiene el trofeo durante una sesión de fotos después de vencer a Justine Henin, de Bélgica, para ganar el match final individual femenino en el campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el sábado 30 de enero de 2010.

“Créanme”, también escribió el 23 veces campeón de Grand Slam , “nunca quise tener que elegir entre el tenis y una familia. No creo que sea justo. Si fuera un hombre, no estaría escribiendo esto porque estaría jugando y ganando mientras mi esposa hacía el trabajo físico de expandir nuestra familia".

"Tal vez sería más como Tom Brady si tuviera esa oportunidad", agregó, en referencia al mariscal de campo superestrella de 45 años que se retiró recientemente y luego revirtió su decisión 40 días después.

Reflexiones de tenistas

Muchas mujeres, discutiendo el anuncio de Williams, reflexionaron sobre sus propias decisiones agonizantes en nombre de “tenerlo todo”.

“Incluso como una mujer que se sienta en un escritorio, cuyo cuerpo no se ve gravado por el trabajo que tiene entre manos, he sentido que se está separando abrasadoramente de mí misma, hacia mi carrera y hacia mi familia”, dijo Jo McKinney, de 57 años, una residente de Nueva York. Ejecutivo de publicidad de York.



“Ahora, mirando hacia atrás, deseo que cada vez que elijo a mi familia por encima de mi trabajo... no me etiqueten como poco ambiciosa”, dijo. “Se me puso la piel de gallina cuando leí el artículo de Serena porque dijo lo que muchos de nosotros sentimos y tenemos miedo de expresar: no es justo, y algo tiene que ceder”.

Tales dilemas se exacerban en los deportes, dijo Lisa Banks, una destacada abogada laboral de Washington que se especializa en casos deportivos y de género.

“Tenerlo todo es algo subjetivo”, dijo. "Puedes tenerlo todo, pero ¿puedes tenerlo al mismo tiempo y al mismo nivel, si estás pasando por embarazos? No, pierdes algo de tiempo, extrañas entrenar. Estás necesariamente en desventaja".

De otros deportes

El problema se ha ilustrado vívidamente en atletismo. Las velocistas estadounidenses Allyson Felix y Alysia Montano se convirtieron en defensoras de las madres cuando se separaron de Nike por cláusulas contractuales que reducían los salarios cuando quedaban embarazadas.



La velocista cuatro veces campeona olímpica Sanya Richards-Ross se retiró después de los Juegos Olímpicos de 2016 antes de formar una familia con su esposo, el ex back defensivo de la NFL Aaron Ross.

“Siempre supe que no quería formar una familia mientras aún estaba compitiendo”, dijo. “Siento que ser un atleta es el papel más egoísta que podrías tener porque siempre se trata de ti. Descansando, recuperando, entrenando. Todo está tan hiper-enfocado en el atleta. Y ser padre es lo opuesto a eso”.

Sobre la decisión de Williams, dijo: “No quiero decir que sea injusto, pero es una dura realidad y una dura verdad que, como atleta femenina de élite, definitivamente tenemos que considerar muchas cosas que nuestros homólogos masculinos no. ”

La corredora de distancia Kara Goucher, quien también peleó batallas por el pago del embarazo, dijo que la gente está comenzando a reconocer el problema y que las carreras duran más. Pero agregó: “Ves al padre en el Super Bowl cargando a sus hijos. La razón por la que puede hacer eso... es porque alguien más está cuidando a sus hijos. Así no es para las madres”.

Gano embarazada Al igual que Williams cuando ganó el Abierto de Australia en 2017, la jugadora de voleibol de playa Kerri Walsh Jennings estaba recién embarazada cuando ganó una medalla de oro en Londres en 2012.

“Creo que en algún momento, tienes que tomar esa decisión”, dijo. “En última instancia, está muy claro que ese reloj está en marcha. Por lo general, ser mamá gana”.

Pero Walsh Jennings espera que Williams siga construyendo su legado . (Williams se ha convertido en capitalista de riesgo con Serena Ventures, y es diseñadora de moda, entre otras cosas). “Se ha ganado el derecho a detenerse y respirar, y hacer crecer a su familia”, dijo.

La leyenda del tenis Chris Evert, que ganó 18 títulos individuales de Grand Slam, se retiró a los 34 años y formó una familia dos años después. “El tema de la carrera de maternidad/tenis no es algo que yo haya experimentado”, dijo en un mensaje de correo electrónico. “Quería y elegí pasar cada segundo con mis hijos. Esa fue mi elección, pero no significa que sea la elección correcta para todos.

“En cuanto a Serena, creo que este es el momento adecuado”, dijo Evert. “Ella ha exprimido todo lo que ha podido de su juego. ... Ha trascendido el tenis y se ha convertido en una líder en muchos temas culturales, sociales y de género importantes. Ha vivido una vida extraordinaria y, sin duda, seguirá rompiendo el techo de cristal”.

Una cosa está clara: el US Open, después del cual Williams insinuó fuertemente que se retirará, será un gran atractivo. La venta de boletos aumentó considerablemente el martes, dijo Kirsten Corio, directora comercial de la Asociación de Tenis de EE. UU.

Corio, madre de dos hijos, dijo sobre el anuncio de Williams que "la comprensión es un poco abrumadora, que como mujer no puedes hacer ambas cosas como atleta en la cima de tu juego".

“Son muchas emociones para procesar, tanto como fanática de los deportes como de madres trabajadoras”, dijo. “La única emoción a la que puedo resumirlo, en realidad, es solo gratitud”.

Dearica Hamby también se sentía agradecida. Williams, dijo la jugadora de la WNBA de Las Vegas Aces, ha sido "un ejemplo para muchos de nosotros, especialmente para las madres que pueden competir a un nivel tan alto".

Aún así, Hamby, quien al igual que Williams tiene una hija, Amaya, de 5 años, dijo que la llamada de la estrella del tenis fue difícil, y es una discusión que ha tenido mucho últimamente con entrenadores y jugadores.

“Casi estás obligado a elegir”, dijo sobre la maternidad y los deportes profesionales. “Es la realidad del mundo en el que vivimos. Quiero decir, ¿los hombres van a comenzar a tener hijos? Es la dura realidad del mundo”.