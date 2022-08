Djokovic no vacunado fuera del US Open; no puede viajar a los Estados Unidos

Novak Djokovic no jugará en el US Open, como se esperaba, porque no está vacunado contra el COVID-19 y, por lo tanto, no puede viajar a Estados Unidos.

"Djokovic anunció su retiro del último torneo de Grand Slam del año en Twitter el jueves, horas antes de que se revelara el sorteo del evento." “

“Lamentablemente, no podré viajar a Nueva York esta vez para el US Open”, escribió Djokovic , deseándoles suerte a sus compañeros jugadores, y dijo que “se mantendría en buena forma y con un espíritu positivo y esperaría una oportunidad para competir nuevamente. ”

El juego está programado para comenzar en Flushing Meadows el lunes.

Sobre Djokovic Djokovic es un serbio de 35 años que posee 21 campeonatos importantes, uno detrás de Rafael Nadal en el récord masculino. Tres de los trofeos Slam de Djokovic llegaron en el US Open, en 2011, 2015 y 2018.

También fue subcampeón allí media docena de veces, incluida la temporada pasada, cuando su búsqueda del primer Grand Slam en un año calendario en el tenis masculino desde 1969 terminó con una derrota en la final ante Daniil Medvedev.

Los ciudadanos extranjeros que no han sido vacunados contra el COVID-19 actualmente no pueden ingresar a los EE. UU. o Canadá, y Djokovic ha dicho que no recibirá las vacunas, incluso si eso le impide jugar en ciertos torneos.

La Asociación de Tenis de EE. UU. ha dicho todo el tiempo que seguirá las reglas del gobierno sobre el estado de vacunación para el Abierto de este año. No existe un mandato de vacunación en el torneo para los jugadores o sus equipos de apoyo, lo que significa que un estadounidense no vacunado podría competir, y no se requerirá que los espectadores usen máscaras.

Djokovic se perdió el Abierto de Australia en enero después de que una prolongada saga legal terminó con su deportación de ese país porque no está vacunado contra el COVID-19. También se ausentó de cuatro torneos importantes en América del Norte en 2022, incluso en Montreal y Cincinnati recientemente.

Jugó en el Abierto de Francia, donde perdió en los cuartos de final ante Nadal, y en Wimbledon, donde Djokovic ganó el título.

Después de vencer a Nick Kyrgios en la final de Wimbledon el 10 de julio, Djokovic dijo que "le encantaría" participar en el último torneo de Grand Slam del año en Flushing Meadows, pero también reconoció que "no planeo vacunarme".

Aproximadamente tres semanas después, Djokovic publicó en las redes sociales que tenía la esperanza de tener la oportunidad de jugar en el US Open y escribió: "Me estoy preparando como si me permitieran competir, mientras espero saber si hay cualquier espacio para mí para viajar a EE.UU. ¡Dedos cruzados!"

Djokovic ha pasado más semanas en el No. 1 que nadie en la historia del ranking ATP. Él es el No. 6 esta semana, en parte porque no se otorgaron puntos de clasificación en Wimbledon este año.

Entre los otros jugadores que no estarán en el US Open por varias razones se encuentran Alexander Zverev, No. 2 del ranking, el subcampeón de 2020 en Nueva York; la campeona de 2016 Angelique Kerber; Marketa Vondrousova, finalista del Abierto de Francia de 2019; Gael Monfils y Reilly Opelka.