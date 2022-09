Alcaraz: "Me impactó mucho pensar que no vamos a ver más jugar a Federer"

El número uno mundial Carlos Alcaraz, señaló en rueda de prensa tras jugar su partido de Copa Davis, que le impactó mucho en la jornada del jueves conocer el anuncio de la retirada de Roger Federer, al pensar que ya no a volver a verle jugar nunca más.

"Es una pena, cuando me enteré de la noticia no me lo creía. Se veía venir pero así, de la nada como nos enteramos ayer, me impactó mucho pensar que no vamos a ver más a Roger en las pistas. Es algo que duele, pero a la vez feliz de haber vivido el tenis viéndolo jugar. Es un espectáculo", aseguró.

El joven tenista español admitió que se va a quedar con las ganas de haberse podido enfrentar a él, después de que sí que ha podido medirse a los otros dos miembros del 'Big Three', Rafa Nadal y Novak Djokovic.

"Es uno de mis ídolos, me hubiera encantado jugar contra él, no va a poder ser pero deja un gran legado en el mundo del tenis. Todo el mundo lo conoce, sabe como es, es magia, es talento, es puro espectáculo verlo jugar. Todo el mundo lo quiere y lo aprecia", concluyó. EFE

