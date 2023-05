Svitolina regresa a un Grand Slam con triunfo ante Trevisan tras año y medio fuera

En foto del 10 de mayo del 2023, la ucraniana Elina Svitolina en acción en el encuentro ante su compatriota Lesia Tsurenko en el Abierto de Italia. El lunes 29 de mayo del 2023, Svitolina regresa a un Grand Slam tras año y medio fuera después de que dio a luz en octubre. ( FABRIZIO CORRADETTI/LAPRESSE VIA AP )

Tanto ha cambiado para Elina Svitalina, quien el lunes disputó — y ganó— su primer duelo de Grand Slam en casi año y medio en el Abierto de Francia, eliminando a la semifinalista 2022 Martina Trevisan por marcador de 6-2, 6-2.

Por una parte, ahora es madre: Svitolina y su esposo, el tenista francés Gael Monfils, dieron la bienvenida a su hija Skaï en octubre. Por otro lado, Svitolina ahora es la 192ma del mundo y está lejos de cuando alcanzó el número 3 del mundo en el 2017, cuando alcanzaba con regularidad las segundas semanas de los majors —incluyendo un par de semifinales.

Fuera de la cancha, su país natal de Ucrania fue invadido el año pasado por Rusia y la guerra continúa.

En realidad Svitolina está malabareando muchas cosas.

No ha disputado ningún Grand Slam desde que perdió en la tercera ronda del Abierto de Australia en en enero 2022. No ha jugado desde marzo 2022, cuando era la número 20 del mundo.

"Siempre estuvo en mi cabeza... regresar, pero no me quise presionar debido a la guerra, mi embarazo, no sabes cómo se va a complicar", reconoció Svitolina, d 28 años.

Su labor para regresar tras dar a la luz comenzó en enero y su primer encuentro de la WTA fue en Charleston, Carolina del Sur en abril. El sábado ganó su primer título desde que regresó a la acción en un pequeño evento de arcilla en Strasbourg, Francia.

El lunes utilizó su duro derechazo para llevarse 20 de 12 tiros ganadores y no enfrentó ningún punto de quiebre frente a Trevisan, número 26 del mundo.

Svitolina habló de sentirse "muy mal en el embarazo, especialmente los meses finales", pero está en una mejor posición que antes.

"Creo que puedo manejar el trabajo fuera de la cancha y partido a partido estoy mejorando. También mentalmente, debido a que el estado mental también puede influir en tu estado físico", aseguró. "Intento encontrar el balance y creo que estoy viendo las cosas diferente tras el descanso".