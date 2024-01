Mari, hermana de Naomi Osaka, acusa a su padre de abusos y le advierte; "Te mataré"

Mari Osaka, extenista profesional y hermana de Naomi Osaka, lanzó una dura publicación que realizó contra su padre Leonard François. La misma hace referencia a los "maltratos y abusos" que recibió ella y también su madre. El estremecedor comunicado lo escribió a través de sus redes sociales, pero más tarde, fueron eliminados.

"Quiero que te des cuenta de lo disgustada y decepcionada que estoy de ti, tanto como padre y ser humano. Llevas mucho tiempo abusando de mí, desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente; además de invadir nuestra intimidad. Lo hago público, porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme", comenzó escribiendo Mari, de 27 años.

Luego, su publicación continuó: "Todo llegó a su fin, la próxima vez que te vea, no dudaré en llamar a la policía. Considéralo una amenaza. Si te mataran, no me importaría, teniendo en cuenta el daño que me has hecho y a la familia en general, por tal razón, si vuelves con intenciones de golpearnos, te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Soy la hija del diablo y le pido a Dios que me ayude". De ese modo, cerró Mari Osaka su impactante comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/07/mari-osaka-post.jpg El mensaje que Mari Osaka colgó en su cuenta de Instagram y que luego borró.

La carrera tenística de las hermanas japonesas estuvo directamente vinculada a su padre. Leonard François, haitiano que emigró a los Estados Unidos, fue quien las inició en el tenis a pesar de no haber nunca tenido experiencia. Para formar a Noami y a Mari, François se inspiró en Richard Williams, padre de Venus y Serena. Incluso, llevó a la familia a mudarse a Florida para poder potenciarse en el tenis.

Mari Osaka, que llegó al puedo 280° del ranking WTA, compartió las canchas en dobles con Naomi, su hermana, que alcanzó el puesto número 1 en el año 2019.

El tema cobra mucha relevancia después de que Naomi, ex N°1 del mundo, se haya alejado del tenis durante un tiempo después de los Juegos Olímpicos de Tokio celebrados en 2021 por un tema de salud mental. Y no solo eso, sino que Mari se retiró a sus 24 años y ahora surgen algunas teorías de que este caso con su padre pudo haber sido crucial.

La ganadora de cuatro Grand Slams decidió ponerle una pausa carrera en el tenis profesional a los 24 años para cuidar su salud mental después de haber revelado que sufría de depresión y de ataques de ansiedad. Esa decisión se vinculó directamente con problemas familiares. Ahora, a los 26 años, algunas revelaciones como las de Mari sugieren un trasfondo mucho más complejo y perturbador. Aunque es cierto que François supo llevar un bajo perfil mientras su hija menor descollaba en los courts, nada hacía presumir la crítica situación familiar que denunció Mari Osaka.

Además, esta publicación, agrega una página más a la compleja y estrecha relación previamente conocida entre las hermanas Osaka, especialmente considerando que Naomi fue quien contó de la la importancia y el apoyo de su hermana Mari en los momentos difíciles de su propia carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/07/mari-osaka.png Mari Osaka tuvo su mejor desempeño en el circuito profesional en la modalidad de dobles.

Naomi, quien en el mes de julio fue mamá de Shai, regresó a la actividad la semana pasada, en el torneo de Brisbane, como preparación para el Abierto de Australia.

Padres problemáticos

El circuito femenino ha tenido históricamente muchos ejemplos de padres agresivos. En esa larga lista destacan Damir Dokic, progenitor de Jelena Dokic y al que se le prohibió la entrada a los recintos de tenis.

Marinko Lucic, padre de Mirjana Lucic, vio como su hija huía a Estados Unidos para no estar dentro de su influencia.

Conocidos fueron también los abusos de Jim Pierce a su hija Mary. Al igual que Damir Dokic se le cerró las puertas en todos los torneos.