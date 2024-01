Dímelo a la cara: Djokovic discute con aficionado en sufrida victoria de 2da ronda en Australia

El campeón defensor Novak Djokovic se encaró con un provocador, retándole con un "dímelo a la cara" durante el cuarto set de su tensa victoria el miércoles ante el local Alexei Popyrin por la segunda ronda del Abierto de Australia.

Previo al arranque del quinto juego del cuarto set, Djokovic caminó hacia el fondo de la pista y se dirigió al espectador, haciéndole el gesto de bajar: "Ven y me lo dices a la cara".

"Me ha dicho muchas cosas, mejor no lo quieras saber. Lo he aguantado durante casi todo el partido, pero al final le he dicho que si quería bajar y decírmelo a la cara. No ha tenido el coraje. Al final ha pedido disculpas desde ahí arriba", agregó el balcánico después de estar nuevamente contra las cuerdas tras salvar cuatro pelotas de set en el cuarto parcial.

El duelo llevaba un duro trajín de tres horas para el astro serbio, quien cedió el segundo parcial y salvó puntos de set en el tercero.

Tras el desahogo, Djokovic ganó tres juegos seguidos para tomar el control del partido e imponerse por 6-3, 4-6, 7-6 (4) 6-3.

Después de sentenciar la victoria tras un error de Popyrin, el número uno del mundo volvió a voltearse hacia al público y apretó el puño para celebrar.

Djokovic comenzó el año con molestias en la muñeca y admitió tras su debut — una victoria al cabo de cuatro horas y cuatro sets ante el adolescente Dino Prizmic — que se sentía indispuesto.

Alabó a Popyrin por ejecutar un plan táctico que le puso en aprietos.

"No he estado jugando a mi mejor nivel. Aún estoy intentando de encontrar mi forma", dijo el veterano de 36 años. "En las primeras rondas te tocan jugadores que no tienen nada que perder. Salen a la pista central intentando jugar su mejor tenis.

"Ojalá pueda seguir mejorando a medida que avance el torneo", añadió.

Su rival de turno será el argentino Tomás Etcheverry. El 30mo cabeza de serie derrotó 6-4, 6-4, 6-4 al veterano francés Gael Monfils.

Stefanos Tsitsipas, quien perdió la final del año pasado ante Djokovic, también tuvo que exigirse a fondo contra un australiano en una pista adyacente durante la sesión nocturna.

Tsitsipas desperdició match points en la cuarta manga y luego tuvo que salvar cuatro bolas de sets para forzar un desempate para finalmente imponerse 4-6, 7-6 (6), 6-2, 7-6 (4) ante el también australiano Jordan Thompson.

La campeona defensora Aryna Sabalenka y Coco Gauff, reinante campeona de Wimbledon, evitaron las sorpresas que caracterizaron la cuarta jornada en el cuadro femenino para avanzar a la tercera ronda. Fueron acompañadas por Mirra Andreeva, una rusa de 16 años con gran proyección.

Ons Jabeur, reciente finalista de tres grandes, sucumbió 6-0, 6-2 en 54 minutos ante Andreeva al abrir la programación del día en la Arena Rod Laver. Caroline Wozniacki, la campeona de la edición de 2018, también perdió 1-6, 6-4, 6-1 ante Maria Timofeeva, otra joven rusa.

Otras dos chicas de 16 años sucumbieron frente a rivales de mayor cartel. Sabalenka doblegó 6-3, 6-2 a a la checa Brenda Fruhvirtova y la brasileña Beatriz Haddad Maia (10ma preclasificada) superó 6-1, 6-2 a la rusa Alina Korneeva.

Gauff estiró a nueve su racha de victorias en los Slams al vencer 7-6 (2), 6-2 a su compatriota estadounidense Caroline Dolehide.

Dolehide sacó con posibilidad de llevarse el primer set en 6-5, antes de que Gauff tomara el control en el desempate.

"Fue realmente duro", dijo Gauff. "Si le das a ella una pequeña oportunidad, te castiga por ello. Así que, si pudiera volver en el tiempo, cambiaría eso".

En la siguiente fase, Gauff enfrentará a otra estadounidense, Alycia Parks, quien llegó a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam en individuales por primera ocasión, al doblegar 7-5, 6-4 a la canadiense Leylah Fernández por 7-5, 6-4.

Andreeva finalista en la categoría juvenil de este certamen el año pasado, aprovechó los 24 errores no forzados por parte de la tunecina Ons, quien disputó la final de Wimbledon el año pasado. El encuentro se resolvió en apenas 54 minutos.

"Yo estaba realmente nerviosa antes del partido, porque me inspira mucho Ons y la forma en que juega", comentó Andreeva, de 16 años. "Antes de que yo comenzara en la Gira de la WTA, siempre miraba sus partidos y me inspiraba. Ahora he tenido la oportunidad de jugar contra ella".

Es el segundo año consecutivo que Jabeur cae en la segunda ronda en Melbourne.

En otros resultados, la estadounidense Amanda Anisimova continuó su regreso tras un receso de siete meses por salud mental con un triunfo 6-2, 6-3 sobre la argentina Nadia Podoroska.

El italiano Jannick Sinner, 4to preclasificado, derrotó 6-2, 6-2, 6-2 a Jesper de Jong.

Sinner tendrá como siguiente oponente al argentino Sebastián Báez. El 26to cabeza de serie igualó su mejor resultado en las grandes citas tras doblegar 7-5, 2-6, 6-2, 6-4 al colombiano Daniel Galán.

Ben Shelton, semifinalista del último US Open y 16to cabeza de serie, pasó de ronda al imponerse 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5) al local Chris O´Connell. El anfitrión Álex de Miñaur (10mo) doblegó 6-3, 6-0, 6-3 al italiano Matteo Arnaldi.