Novak Djokovic aplasta a Adrian Mannarino y avanza a cuartos de final

Aquí está el texto de la noticia: 'Lograr otro récord en Australia puso a Novak Djokovic a reflexionar, revelando cómo cree que cambiarán las cosas una vez que gane su histórico 24mo título de Grand Slam.

Djokovic disputó sus mejores dos sets "en algún tiempo" para aplastar 6-0, 6-0, 6-3 a Adrian Mannarino el domingo y alcanzar los cuartos de final en un major por 58ma ocasión, igualando el récord de Roger Federer.

Es la 14ma ocasión que alcanza los cuartos en Melbourne Park, donde tiene una marca increíble. De sus anteriores 13, 10 han terminado con títulos en Australia.

"Pensé que quizá este año me sentiría más relajado, por no decirlo de otra forma, o quizá con menos tensión, menos estrés en las sesiones de práctica, duelos", admitió. "Pero no es así, no siempre es así, una gran intensidad".

Djokovic, de 36 años, es meticuloso en su planificación y preparación y ha tenido un éxito sin precedentes en los Grand Slams.

Incluso con dos títulos más en majors que cualquier otro tenista, reconoce que no puede relajarse y disfrutar.

"Lo puedes ver incluso hoy. Estaba 6-0, 2-0. Fue un largo juego y estaba discutiendo, discutiendo fuertemente con mi equipo", aseguró. "El fuego sigue ardiendo. No juego porque necesite el dinero o los puntos, o lo que sea, solo quiero jugar. Realmente disfruto la competencia".

En los cuartos de final enfrentará a Taylor Fritz (12), quien alcanzó esta instancia por primera vez al vencer al finalista 2023 Stefans Tsitsipas por 7-6 (3), 5-7, 6-3, 6-3.

Djokovic estaba en la conferencia de prensa durante el duelo de Fritz y Tsitsipas. Le preguntaron sobre sus posibles rivales y dijo que estaba confiado si jugaba a su nivel.

No es sorpresa ante Fritz, quien tiene marca de 0-8 ante Djokovic.

"Quiero decir, si superó a alguien ocho veces consecutivas estoy muy confiado al enfrentarlo, no puedo echarle la culpa", admitió Fritz antes de añadir que ha mejorado y que venía de su primera victoria ante un jugador del Top 10 en un Grand Slam.

Para Djokovic fue una inusual sesión. No es un secreto que prefiere iniciar a las 7 p.m., pero si el marcador es una señal de cómo juega durante el día, estaba contento.

Perdió sets en sus dos primeras rondas y batalló con un virus, pero dijo que sus últimas dos victorias demuestran "que va en dirección positiva, en salud y tenis".

Jannik Sinner (4) no ha perdido ningún set camino a los cuartos de final y el italiano venció a Karen Khachanov (15) el domingo. Tampoco ha perdido sets Aryna Sabalenka y la campeona del U.S. Open Coco Gauff.

Sinner enfrentará ahora a Andrey Rublev después de que el quinto sembrado remontó para vencer a Alex De Minaur (10) por 6-4, 6-7 (5), 6-7 (4), 6-3, 6-0.

Sabalenka enfrentará a la campeona del Abierto de Francia 2021 Barbora Krejcikova, quien perdió el primer set, pero remontó para superar 4-6, 6-3, 6-2 a la adolescente Mirra Andreeva, de 16 años, quien buscaba convertirse en la tenista más joven en alcanzar los cuartos de final en Australia desde Martina Hingis en 1997.

La número dos Sabalenka, quien ganó su primer Slam el año pasado, venció a Amanada Anisimova 6-3, 6-2. Gauff, quien consiguió su primer título en un major en septiembre, eliminó a Magdalena Frech 6-1, 6-2.

Gauff, que ahora enfrentará a la ucraniana Marta Kostyuk, fue la primera mujer que avanzó y necesitó solo 63 minutos ante Frech en la Arena Rod Laver, frente al grande australiano que le da nombre al recinto.

"Afortunadamente cuando lo vi entrar ya estaba muy arriba", indicó Gauff. "Escuché los aplausos y sabía que no eran para nosotras. Solo fue en el primer set. Pero gracias por venir, fue un honor".'