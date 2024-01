Sabalenka repitió corona en Melbourne sin ceder un set al imponerse a Zheng en la final

La bielorrusa Aryna Sabalenka (2) repitió corona en Melbourne sin ceder un sólo set en toda la competición, después de imponerse en la final del Abierto de Australia a la china Qinwen Zheng (12) por 6-3 y 6-2, en una hora y 16 minutos.



La segunda clasificada mundial se convirtió en la primera tenista en defender con éxito el título en el 'major' oceánico, desde las conquistas de su compatriota Viktoria Azarenka en 2012 y 2013.



Sabalenka completó un torneo perfecto, después de que no cediera ningún set en sus victorias frente a la alemana Ella Seidel, la checa Brenda Fruhvirtova, la ucrania Lesia Tsurenko, la estadounidense Amanda Anisimova, la checa Barbora Krejcikova (9), la estadounidense Coco Gauff (4) y la china Zheng.



Fue su segunda victoria sobre la jugadora asiática, después de que la bielorrusa se llevara el único encuentro que mantuvieron antes de la final, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos (2023).

Precisamente, este choque fue el encuentro de mayor envergadura para la joven Zheng de 21 años, que tan solo contaba con unos cuartos de final en Flushing Meadows como el mejor resultado en un 'slam' antes de la final de este sábado.



La Rod Laver Arena rozó el aforo completo y contó con una notable presencia de aficionados chinos, que no cesaron de animar a la tenista, entrenada por el catalán Pere Riba, a lo largo de todo el encuentro.



Sabalenka, con más experiencia en este tipo de escenarios por sus dos finales 'major' disputadas anteriormente, impuso su frenético ritmo, acompañado de poderosos servicios, desde el arranque de un choque en el que Zheng no podía entrar con facilidad en los peloteos.



La china recibió una tempranera rotura que no fue capaz de enmendar al desperdiciar tres puntos de 'contrabreak' y la bielorrusa, que no bajó el nivel en todo el primer, se anotó la primera manga por 6-3.



La bielorrusa acabó el primer set con un 94% de puntos con primeros servicios, cuatro golpes ganadores y cinco errores no forzados. La presión y profundidad de Sabalenka provocaron un total de 19 errores forzados.



La misma dinámica se repitió en un segundo set en el que la segunda cabeza de serie puso tierra de por medio al convertir una nueva rotura que silenció a una Rod Laver teñida en algunos sectores de rojo por las banderas chinas.



En el primer tramo del segundo set, un aficionado fue expulsado del estadio, después de gritar "Palestina libre", antes de que la jugadora china fuera a realizar su servicio.



El sonido del golpeo de Sabalenka, tanto en el lado de la derecha como en el del revés, desataban gritos de asombro entre los aficionados de una Rod Laver que había registrado una sensación similar con las limpias derechas del italiano Jannik Sinner, durante las semifinales masculinas frente al serbio Novak Djokovic.



La china, que acabó el choque con 19 golpes ganadores y 16 errores no forzados, no fue capaz de encontrar la fórmula para impedir la desatada propuesta de una Sabalenka que, tras un nuevo 'break', se apuntó el parcial definitivo por 6-2.



La campeona desaprovechó las cuatro primeras oportunidades al saque para cerrar el partido, pero se apuntó la quinta pelota de partido después de conectar un golpe ganador de derecha.



Sabalenka acabó el choque con un 84% de puntos ganados con primeros servicios, 14 golpes ganadores y 14 errores no forzados, y provocó que Zheng cometiera 32 errores forzados, por la exigencia de sus furiosos golpeos.



Tras la victoria, Sabalenka, que cuenta con balance positivo de 2-1 en finales Grand Slam, mantendrá la segunda posición mundial, por detrás de la polaca Iga Swiatek (1).