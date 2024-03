Collins gana el Abierto de Miami tras superar a Rybakina en sets corridos

Danielle Collins tuvo la despedida perfecta en su último Abierto de Miami, al vencer el sábado 7-5, 6-3 a Elena Rybakina para conquistar el título en su estado natal ante una multitud entre la que estaban a Andre Agassi y Martina Navratilova.

Collins, de 30 años, anunció en el Abierto de Australia que esta temporada sería la última que disputaría, porque sufre de endometriosis, un mal doloroso que afecta al útero.

"Estoy realmente lista para levantar ese trofeo", dijo Collins, con lágrimas en los ojos. "Fue una batalla. A los aficionados les digo que he jugado mucho tenis, algunas finales, pero nada cerca de esto".

La jugadora que nació y creció en la localidad floridana de Saint Petersburg llegó como 53ra del escalafón y sin figurar entre las preclasificadas.

Pero terminó doblegando a Rybakina, cuarta en el ranking, y se mantuvo animada a lo largo del encuentro.

"Jugar aquí, en mi estado natal y frente a miles de mis mejores amigos que me alentaron para enfrentar este obstáculo es algo que me emociona mucho", expresó. "Me estaba poniendo muy emotiva. El ambiente es increíble. Nunca había experimentado algo así".

En su cuarto punto de partido, Collins conectó un revés cruzado ganador, para luego inclinarse por algunos segundos, incrédula.

Fue el tercer título de su carrera y el primero desde San José en 2021. Collins se convirtió en la campeona femenina con el ranking más bajo en Miami. Se va con 1,1 millones de dólares en premios y subirá al 22do puesto del ranking.

Collins también ganó títulos individuales de la NCAA en Virginia en 2014 y 2016.

Al ganar el primer set en una hora, Collins sobrevivió a cuatro puntos de quiebre en 3-3. Cerró ese juego y se enfrentó a un quinto break point en 5-5. Ganó tres puntos consecutivos; un revés ganador, un servicio ganador y un golpe de contraataque que hizo explotar a la tribuna.

Rybakina salvó dos puntos de quiebre mientras intentaba servir para llegar a un desempate. Collins finalmente ganó el set cuando la kazaja falló un revés profundo en el tercer punto para set.

La kazaja abandonó la cancha durante cinco minutos entre sets y Collins tuvo un comienzo rápido con un quiebre temprano. Rybakina rompió de nuevo, pero luego desperdició tres break points en el 3-3, errando dos reveses consecutivos.

Collins rompió en 4-4 cuando Rybakina impactó una volea a la red. Luego falló otro revés en punto para quiebre.

La final masculina del domingo enfrenta al campeón del Abierto de Australia, Jannik Sinner, contra la sorpresa del torneo, Grigor Dimitrov.

Tras sus victorias sobre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev, Dimitrov entrará al top 10 por primera vez desde 2018.

El bulgaro cuenta con una prominente fanática en las gradas, la leyenda retirada Serena Williams, de quien se hizo amigo hace un tiempo cuando la estadounidense continuaba en la gira, incluso llegando a ser llamado por Serena y su hermana Venus, "hermano pequeño".

"Ella es increíble", dijo Dimitrov el sábado por la noche después de su victoria en tres sets sobre Zverev. "Nos mantenemos en contacto. Hablamos casi a diario.

En la final de dobles masculinos del sábado, los primeros preclasificados Rohan Bopanna y Matt Ebden vencieron a Ivan Dodig y Austin Krajicek, 6-7, 6-3 (6). El título se decidió en un desempate de 10 puntos.