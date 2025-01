El dopaje opaca la antesala al Abierto de Australia; Sinner y Swiatek en la mira

MELBOURNE (AP) — Es un tema que ha marcado al tenis en 2024 y sigue siendo un punto de discusión al abrirse la temporada de Grand Slam de 2025 en el Abierto de Australia el domingo: el dopaje y los casos que involucran a Jannik Sinner —que aún no se ha resuelto— e Iga Swiatek.

Ambos pasaron gran parte del año pasado en la cima del ranking, y Sinner aún mantendrá ese lugar en el escalafón de la ATP cuando salte a la cancha en Melbourne Park para comenzar la defensa de su campeonato, uno de los dos grandes que ganó el año pasado.

Swiatek, campeona de cinco Slams y la mujer que lideró el ranking de la WTA durante la mayor parte de las últimas tres temporadas, es la número 2 por detrás de Aryna Sabalenka, quien buscará su tercer título consecutivo en Australia.

"Obviamente, tendrás algunos comentarios negativos", dijo Swiatek. "No podrás evitarlo".

La mayoría de los jugadores prefieren permanecer en silencio cuando se les pregunta sobre los casos. Pero hay quienes han estado dispuestos a opinar, entre ellos Novak Djokovic. El campeón de 24 Slams ha cuestionado sobre si Sinner y Swiatek fueron tratados igual que otros jugadores en circunstancias similares y por qué sus situaciones se mantuvieron en secreto durante meses.

"Me siento y me pregunto, ´¿Por qué tanta diferencia en el tratamiento y el juicio?´", fue la reacción de Simona Halep, campeona de dos Slams, ante el castigo de Swiatek. "No puedo encontrarla, y no creo que haya, una respuesta lógica".

Halep inicialmente fue suspendida por cuatro años después de dar positivo por la sustancia prohibida Roxadustat en el Abierto de Estados Unidos de 2022, luego esa pena se redujo a nueve meses al apelar, aunque ya había estado fuera del circuito más tiempo que eso. Se suponía que competiría en Melbourne Park por primera vez en tres años, pero optó por no venir debido a dolores en la rodilla y el hombro.

Nadie ha hablado más fuerte sobre el tema últimamente que Nick Kyrgios, el subcampeón de Wimbledon en 2022 que se perdió casi todas las últimas dos temporadas debido a lesiones. Ha estado comentando regularmente, en la vida real y en línea, incluso lanzando una broma a Cruz Hewitt después de que el hijo de 16 años del capitán del equipo de Copa Davis de Australia, Lleyton, publicara una foto con Sinner de una sesión de entrenamiento.

"Ha sido manejado de manera horrorosa en nuestro deporte. Dos números uno del mundo, ambos sancionados por dopaje, es repugnante para nuestro deporte", dijo Kyrgios en Brisbane durante el primer torneo de su regreso. "Es una imagen horrible".

El italiano fue el jugador dominante en el tenis masculino el año pasado, y hay pocas razones para pensar que eso no continuará. En 2024, estampó una foja de 73-6 con ocho títulos, incluyendo en el Abierto de Estados Unidos, y lideró a Italia en la Copa Davis. Llega al Abierto de Australia con una racha de 14 victorias.

Sobre todo esto pesa lo siguiente: dos pruebas positivas por una cantidad mínima de un esteroide anabólico en marzo se hicieron públicas en agosto; la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) determinó que no debería ser suspendido porque la exposición a Clostebol se consideró accidental, resultado de un masaje de un entrenador que usó la sustancia después de cortarse su propio dedo.

La Agencia Mundial Antidopaje no estaba completamente convencida sobre la exoneración y considera que una prohibición de uno a dos años sería apropiada. Su apelación, presentada en septiembre, aún está pendiente, y se espera una determinación final después de que termine el Abierto de Australia.

"Está un poco en (mi) cabeza", dijo Sinner, indicando que confía en que todo saldrá a su favor.

La polaca aceptó una suspensión de un mes a finales de noviembre después de dar positivo por un medicamento cardíaco prohibido conocido como TMZ. Dio positivo en una prueba fuera de competencia en agosto, y la ITIA aceptó su explicación de que fue causada por la contaminación de un medicamento sin receta — melatonina — que Swiatek estaba tomando para el jet lag y problemas de sueño.

Se perdió tres torneos, aunque la verdadera razón no se reveló en ese momento, y terminó de cumplir su castigo después de que la temporada había terminado.

"Todo este proceso fue bastante abstracto a veces y difícil de entender", dijo Swiatek.

Quizás por eso, el capitán de los Países Bajos, Paul Haarhuis, dijo lo que dijo después de que su equipo perdiera ante la Italia de Sinner en las finales de la Copa Davis.

"Jannik, en mi opinión personal, es un chico increíblemente agradable (y) gran jugador", dijo Haarhuis, "pero quizás nunca sepamos qué pasó".

Mientras Sinner y Swiatek competirán en Melbourne, otro jugador involucrado en un caso reciente de la ITIA no lo hará: Max Purcell, quien ganó títulos de dobles masculinos en el Abierto de Estados Unidos en septiembre y en Wimbledon en 2022 y fue subcampeón dos veces en el Abierto de Australia.

Purcell no dio positivo, sin embargo. En cambio, aceptó una suspensión provisional por, como él lo describió, haber "recibido sin saberlo una infusión intravenosa de vitaminas por encima del límite permitido".

"No tengo buenas palabras para eso", dijo Jordan Thompson, compañero de dobles de Purcell en Nueva York el año pasado. "Es una broma".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.