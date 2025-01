Djokovic y Murray comienzan a trabajar juntos en el Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Novak Djokovic y Andy Murray se conocen desde hace un cuarto de siglo. Jugaron desde los 12 años, enfrentándose 36 veces como profesionales, incluyendo 10 partidos en Grand Slam. Sin embargo, nunca habían podido hablar de tenis y compartir libremente todo tipo de ideas —sobre el tenis y otros temas— hasta ahora.

Esto se debe a que Djokovic tuvo la brillante idea de contratar al recientemente retirado Murray como su entrenador, al menos durante el Abierto de Australia que comienza el domingo.

“Debo decir que, al principio, fue un poco extraño poder compartir los conocimientos con él, no solo sobre el juego sino sobre cómo me siento, sobre la vida en general. No de una manera negativa, sino de una manera que nunca había hecho con él, porque siempre fue uno de mis mayores rivales”, dijo Djokovic el viernes. “Siempre estábamos ocultando cosas el uno al otro. Ahora todas las cartas están sobre la mesa”.

Es una pareja inusual que sorprendió a su deporte en noviembre, después de que Djokovic llamara a Murray para verificar la posibilidad de formar equipo. Dos rivales ahora en el mismo lado. Daniil Medvedev, campeón del Abierto de Estados Unidos 2021, recurrió al fútbol para tratar de explicar cuán fuera de este mundo es esta relación.

“Imagina (si Lionel) Messi se convirtiera en el entrenador de Cristiano Ronaldo. Sería extraño”, dijo Medvedev.

De hecho. Es ciertamente raro ver a Murray de pie a solo unos pasos de Djokovic detrás de la línea de fondo durante las sesiones de práctica.

Después de todo, se trata de dos colosos del tenis. Djokovic es el dueño del récord masculino, con 24 títulos de Grand Slam, incluidos 10 en el Abierto de Australia, y ha pasado más semanas clasificado como número 1 que cualquier otro en la historia. Murray también ha sido número 1, conquistó tres trofeos de Grand Slam individuales, fue subcampeón en ocho ocasiones —cinco de esas derrotas en finales fueron contra Djokovic, incluyendo cuatro en Melbourne Park— y es el único jugador con dos medallas olímpicas de oro individuales en tenis.

“Nunca pude cruzar la línea de meta (en Melbourne), desafortunadamente. Este hombre fue el único responsable de eso. Así que ahora estoy aquí para intentar sabotear sus posibilidades de ganar otro”, bromeó Murray.

“Novak me pidió ayuda; me sorprendió”, dijo Murray, cuyo último partido como jugador fue en los Juegos Olímpicos de París en agosto. “Obviamente no esperaba eso cuando él llamó”.

Ambos hombres tienen 37 años; nacieron con una semana de diferencia en mayo de 1987. Djokovic lideró su serie directa como profesionales 25-11, incluyendo 8-2 en los Slams. Pero esas dos derrotas fueron dos de las mayores victorias de la carrera de Murray: en las finales del Abierto de Estados Unidos en 2012, su primer campeonato importante, y Wimbledon en 2013, cuando terminó la espera de 77 años de Gran Bretaña por un nacional en alzar el trofeo de campeón individual en el All England Club.

“Pensamos que lo intentaríamos y veríamos si puedo ayudar”, dijo Murray. “Novak no es solo uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos. Es uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Esperaba que fuera un trabajador extremadamente duro. Muy diligente. Siempre buscando mejorar”.

Djokovic se separó del entrenador Goran Ivanisevic en marzo pasado después de una docena de títulos de Grand Slam juntos y nunca contrató un reemplazo a tiempo completo.

No está claro si Djokovic y Murray continuarán juntos más allá de Australia.

Pasaron un poco más de una semana juntos en la temporada baja y han estado trabajando juntos menos de una semana en Melbourne.

“Estaba pensando en los nombres que me gustaría tener a mi lado para esta temporada. Quería tener a alguien que hubiera ganado múltiples Slams. La lista no es tan larga. Alguien que realmente entienda lo que significa ganar un Slam, lo que significa enfrentar la adversidad, la presión, las expectativas”, dijo Djokovic.

“Andy acaba de terminar su carrera como jugador hace seis meses. Fue algo sorprendente para él cuando lo llamé”, agregó Djokovic. “Pero creo que su coeficiente intelectual tenístico es muy alto. Todos lo sabemos”.

