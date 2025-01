Djokovic y Murray charlan en partido en nueva zona de entrenadores del Abierto de Australia

Novak Djokovic se mantuvo con las manos en las caderas, escuchando atentamente a Andy Murray —su rival de toda la vida en la cancha y ahora, sorprendentemente, su entrenador en el Abierto de Australia— entre sets en el Rod Laver Arena.

Murray imitó el movimiento de un revés a dos manos. Djokovic lo absorbió todo y luego respondió.

La escena fue notable debido a la nueva —y "un poco extraña", según las propias palabras de Djokovic el lunes por la noche— relación entre estas dos estrellas del tenis, sí, pero también porque esa conversación cara a cara pudo suceder en medio de un partido de Grand Slam.

Es parte de una nueva configuración en los tres estadios más grandes de Melbourne Park. El primer torneo major del año le está dando la oportunidad a los tenistas de contar con hasta cuatro personas de su equipo en las cajas de entrenadores que incluyen acceso a pantallas con datos en tiempo real y están ubicadas a nivel de la cancha en las esquinas cerca de la superficie de juego, en lugar de en las gradas.

"Algunas veces, me acerqué a Andy, le pregunté algo sobre lo que fuera, cualquier golpe", dijo Djokovic, campeón de 24 grandes torneos, después de su victoria por 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 sobre el estadounidense de 19 años Nishesh Basavareddy en la primera ronda. "Él me dio su retroalimentación, su orientación y opinión".

Es el tipo de interacción normal y obvia entre entrenador y atleta que se ve en casi todos los deportes de equipo, casi todos los días, y a veces incluso se escucha en las transmisiones de televisión. Pero el tenis es diferente, tanto porque casi siempre es un esfuerzo individual como porque el entrenamiento durante el partido tradicionalmente estaba completamente prohibido en las giras de élite.

Eso ha cambiado gradualmente en los últimos años, con varios intentos de introducir el entrenamiento, que a menudo se hacía furtivamente a pesar de las reglas en contra (memorablemente, Serena Williams fue penalizada cuando el entrenador Patrick Mouratoglou fue sorprendido haciendo señales durante la final del Abierto de Estados Unidos de 2018 contra Naomi Osaka).

La Federación Internacional de Tenis anunció el año pasado que ahora estaría permitido en todas partes, lo cual no todos piensan que es una buena idea.

"Eso es algo que debería ser entre los dos jugadores. Ser capaz de hacer estrategias, cómo manejas la toma de decisiones, idear este tipo de cosas bajo presión, es tan importante como sacar o golpear un revés", dijo Taylor Fritz, subcampeón del Abierto estadounidense en septiembre y cuarto sembrado del Abierto de Australia. "Sería una locura si alguien pudiera entrar a la cancha por ti y sacar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué alguien puede decirte qué hacer?"

Ese debate parece estar resuelto, sin embargo.

La nueva pregunta: ¿Es una buena idea permitir que los entrenadores estén tan cerca de la acción, donde potencialmente pueden tener aún más influencia en el resultado?

"Creo que está bien. Mis entrenadores pueden decirme lo que quieran, pero si no lo aplico, no va a suceder", dijo Victoria Azarenka, dos veces campeona del Abierto de Australia. "Invertimos tanto dinero en tener entrenadores para elevar nuestro rendimiento, no veo por qué eso no debería aplicarse".

Una cosa que Djokovic y otros jugadores dicen apreciar: Es mucho más fácil escuchar a un entrenador cuando está sentado cerca.

Cuando están en los asientos cerca de los espectadores que compran boletos puede ser difícil discernir algo entre la cacofonía.

La mayoría de los atletas parecen estar a favor de la configuración en Melbourne, incluso si solo aquellos que están asignados a Rod Laver Arena, Margaret Court Arena o John Cain Arena pueden probarlo.

Los otros 11 campos de juego estas dos semanas no tienen las cápsulas para entrenadores.

"Sabía lo que tenía que hacer hoy, así que no sentí que necesitaba el entrenamiento", dijo Iga Swiatek, número 2 y campeona de cinco grandes torneos, quien recientemente contrató a Wim Fissette y lo tuvo cerca de la cancha para su victoria en la primera ronda el lunes. "Pero seguro... habrá momentos en los que voy a usar eso".

Coco Gauff, la estadounidense que ganó el Abierto de Estados Unidos 2023, emplea a dos entrenadores y le gusta tenerlos cerca.

"Soy el tipo de persona, no hablo mucho con los entrenadores, pero me gusta recibir consejos", dijo. "Soy fanática de eso".

No todos están aprovechando la oportunidad.

Aryna Sabalenka, clasificada número 1 y que busca un tercer título consecutivo en el Abierto de Australia, ganó su partido inaugural esta semana con la caja vacía. Es porque no había espacio para todos.

"Si vas a hacer eso, entonces pon más asientos. Por ejemplo, personalmente, me gusta ver a todo el equipo... Aunque no esté mirando a cada persona en mi caja, siempre miro a mi entrenador, pero aún veo a todos. Para mí eso es importante. A veces, solo quiero mirar a mi novio para obtener apoyo, por ejemplo", dijo Sabalenka.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.