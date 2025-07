Anisimova sorprende a Sabalenka y jugará su primera final de Wimbledon

La estadounidense Amanda Anisimova jugará su primera final de Grand Slam en Wimbledon al sorprender a la favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka, que vuelve a quedarse a las puertas del éxito en el All England Club (6-4, 4-6 y 6-4).

Anisimova, cinco años después de las semifinales en Roland Garros en 2019 cuando tenía 19 años, consigue el mejor resultado de su carrera y lo hace, además, eliminando a la número uno del mundo y consagrando el buen momento del tenis estadounidense.

En Australia ganó Madison Keys, en París, Coco Gauff, y este sábado podrá ganar en Londres Anisimova.

Finalista en Queen's hace unas semanas, la estadounidense ha jugado el mejor tenis de su carrera para poder ser la primera de su país en ganar este título desde Serena Williams.

"Aún no me creo que esto sea real. Aryna es una gran competidora, yo me estaba muriedno ahí. Ella es una inspiración para mí y para muchos. Estar en la final de Wimbledon es increíblemente especial", dijo Anisimova a pie de pista.

La estadounidense, tras ganar el primer set y perder con cierto drama el segundo, perdiendo su saque con una doble falta, jugó una montaña rusa de parcial definitivo.

Sabalenka fue la primera en romper, pero perdió cuatro juegos consecutivos y permitió que Anisimova sacara para partido con 5-3.

Entre los nervios de estar a un paso de la final, perdió el saque y Sabalenka sacó para mantenerse en el partido. Se puso 0-40 y, tras salvar los dos primeros puntos de partido en contra, la bielorrusa claudicó al tercero con un golpe ganador de Anisimova.

"Si me hubieran dicho que estaría en la final no me lo creería. Especialmente tan pronto, porque no hace tanto que volví a jugar. Esto es indescriptible", manifestó Anisimova, que se tomó siete meses de descanso en 2023 por su salud mental.

Quemada por la vida del tenista y las expectativas que se desataron en torno a ella tras alcanzar las semifinales en París antes de cumplir los veinte años, Anisimova no compitió entre mayo de 2023 y enero de 2024, perdiendo casi 300 puestos en el ránking.

Con este resultado, además de ser la jugadora más joven en la final de Wimbledon desde Serena en 2004, Anisimova se asegura volver a meterse entre las diez primeras del ránking por primera vez en su carrera.

Su rival en la final será la ganadora de la otra semifinal, que disputan en unos minutos Iga Swiatek contra Belinda Bencic.

Enfrentó el parón

Aseguró que "mucha gente" le dijo que si se tomaba un tiempo para descansar, como hizo durante ocho meses en 2023 por salud mental, "no volvería a estar entre las mejores del mundo".

La jugadora de Nueva Jersey decidió tomarse ocho meses de parón entre mayo de 2023 y enero de 2024 por sentirse cansada del tenis y en este Wimbledon tendrá la oportunidad este sábado de ganar su primer Grand Slam contra la polaca Iga Swiatek.

"Esto te demuestra que es posible y creo que es un mensaje muy especial que estoy siendo capaz de mostrar", señaló la estadoundiense.

"Cuando me tomé el descanso, mucha gente me dijo que no volvería a estar entre las mejores de nuevo porque me había ido durante mucho tiempo. Fue difícil digerirlo, porque quería volver, conseguir muchas cosas y ganar un Grand Slam algún día", dijo Anisimova en rueda de prensa.

"Es muy especial para mí haber podido demostrar que se puede volver al top si te priorizas a ti misma. Significa mucho para mí", añadió.

En la final, la estadounidense se medirá a Iga Swiatek, una jugadora a la que Anisimova admira y que ha ganado las cinco finales de Grand Slam que ha disputado.

"Iga es una jugadora increíble. Es una inspiración para mí. Su ética de trabajo y todo lo que ha logrado es muy inspirador. Estoy segura de que va a ser un partido increíble", expresó la jugadora.

"Competir con una jugadora así va a ser superespecial. Ojalá pueda sacar un tenis de mucha calidad y plantear una batalla ahí. Voy a tratar de disfrutar cada momento sin pensar en lo que hay en juego", destacó.